استقرار الدول لا يتحقق بفرض السيطرة الأمنية فقط وإنما يتحقق أيضا برضاء الرأي العام فيها علي ما تتخذه الحكومات فيها من قرارات ومواقف وتنتهجه من سياسات.. ولذلك تحرص قيادة الدول علي قياس الرأي العام ورصد درجة رضاءه بشكل مستمر، وتراجع الحكومات فيها قراراتها ومواقفها وسياساتها في ضوء حال الرأي العام ودرجة رضاءه أو غضبه.. وتعد هذه درجة الرضاء أو الغضب تنبيها دوما للحكومات.



وهذا ما يحدث في دولتنا أيضا مثل بقية الدول.. فنحن لدينا ما يكفى من الأجهزة التي تتابع حالة الرأي العام في بلدنا، وتقيس درجة الرضاء لديه وما يقلقه ويزعجه ويغضبه أيضا.. وهذه الأجهزة تقوم بمهمتها بمهنية وحرفية كبيرة، وتنفذ بإلتزام صارم وأجلها كما يمليه عليها دورها واختصاصها خاصة الأمني..

ولكن يتبقى لدينا الاستجابة لتقارير ومقترحات هذه الأجهزة.. أي يتبقى أن تراعي الأجهزة الحكومية في قراراتها وسياساتها ومواقفها ما ترصده هذه الأجهزة حول حالة الرأي ودرجة رضاءه.. فهذا أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار السياسي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهنا حاليا والتحرك الذي شاهدناه للإخوان لإستثمار حرب غزة الوحشية لإستعادة السلطة التي فقدوها في يونيو 2013.

فلا جدوى من قياس حالة الرأي العام ورصد درجة رضاءه إذا لم يستتبع ذلك الاستجابة لمقترحات من يتولون هذا القياس والرصد.. وخطر جدا أن يتم معاملة الرأي العام بلا إكتراث، فإن الاستقرار السياسى يتحقق بالتفاعل المستدام مع الرأي العام.

