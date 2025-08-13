الأربعاء 13 أغسطس 2025
مصر وإسرائيل الكبرى!

لا يجب السكوت على ما قاله نتنياهو مؤخرًا حول إسرائيل الكبرى التي ستمتد لتشمل أراضي مصرية وأخرى أردنية.. يتعين أن يكون هناك رد قوي بحزم من قبل كل من مصر والأردن.. وكما فعلنا في إجهاض خطة تهجير أهل غزة إلى كل من مصر والأردن، علينا أن نقوم بذلك أيضًا بالنسبة لما قاله نتنياهو عن أرض إسرائيل الكبرى.. يجب أن يتحول الرفض المصري الأردني إلى رفض عربي شامل، ثم إلى رفض عالمي رسمي وشعبي.

فما قاله عن الأطماع الإسرائيلية في أراض مصرية وأخرى أردنية خطير جدا ولا يجب أن يمر بلا ردود قوية عربية وإسلامية وعالمية أيضًا.. ولا يجب الاستهانة به.. فمن كان يتصور يتم فيه هدم وتدمير قطاع غزة على النحو الذى نراه حاليا.. لكنه حدث وما زال يحدث.

 ومن كان يتصور أنه سيأتي يوم يتم فيه العمل على إخلاء قطاع غزة من سكانه وتهجيرهم في بعض الدول لتحويلها الريفيرا عالمية.. لكنه حدث ويستخدم لطرد أهل غزة القتل الجماعي والإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي تشارك فيه أمريكا إسرائيل.

رأي عام!

تكلم معاليك!


إذن كلام الأمس يتحول إلى فعل اليوم بسبب تعاوننا وتنبهنا إلى الأخطار التي تحيط بِنَا.. وبالتالي فإن كلام اليوم قابل للتحقيق الغد.. لذلك لا يجب الاستهانة بما قاله نتنياهو عن أرض إسرائيل الكبرى، 
نحن نحتاج أن نكشر عمن أنيابنا لحماية أرضنا وأمننا. 

