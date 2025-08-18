الإثنين 18 أغسطس 2025
عشرة صاغ!

معالى وزير قطاع الأعمال العام قال إن مصنع الحديد والصلب الذى تمت تصفيته لا يساوى عشرة صاغ! ولمن لا يعلم وهم بالقطع كثيرون فإن الجنيه كان يساوى 100 قرش، وبالتالى العشرة صاغ تمثل عشر قروش، والقرش تم إلغاوءه من زمن بعد أن فقد قيمته الشرائية ولم تعد السلع تقوم بالقرش، وربنا يستر ولا يلغى الجنيه الذى لا يشترى واحدا من الخبز السياحى الحر، أو سندوتش فول وطعمية.


وهكذا أراد معالى الوزير أن يقول إن مصنع الحديد والصلب لم يعد يساوى شيئا، وبالتالى حق إغلاقه وتسريح عماله وتصفيته لأنه لم يعد صالحا حتى للبيع ولو بثمن بخس!

  
وبغض النظر إنه استخدم في حديثه عملة تم الغاوءها من زمن ولا يعرفها معظم المصريين، فإنه لم يقل لنا كيف وصل بالمصنع الحال هكذا وصار بلا قيمة ولا يجد من يشتريه ولو بعشرة صاغ.. ومن المسئول عن ذلك.. وما ذنب عماله الذين فقدوا عملهم ودخلا انتظموا في الحصول عليه لسنوات طويلة!

الحكومة وجيوب المواطنين!

بعد أسبوعين ثلاثة!

والأهم كيف لا يتكرر ذلك في المشروعات التى نقيمها بحماس الآن وننفق عليها الكثير من الأموال. 
أو كيف نحمى هذه المشروعات ونضمن لها الاستمرارية والبقاء، حتى لا يأتى وزير لأحفادهم يقرر تصفيتها وإغلاقها لإنها لم تعد تساوى مليار جنيه وقتها، لآن المليار جنيه قد يصبح مساويا للعشرة صاغ التى ذكرنا بها نحن العواجيز، والتى لا يتذكرها أبناوءنا!  

