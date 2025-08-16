السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

بعد أسبوعين ثلاثة!

للباحثين عن نتائج قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين أعتقد أن مفتاح البحث يكمن في تصريح ترامب الذى قال فيه إنه لن يحتاج لفرض عقوبات على الدول التي تشترى الغاز الروسي الآن، ولنحو أسبوعين أو ثلاثة! فإن معنى ذلك أن ترامب ينتظرحدوث شيء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.. وليس من الصعب التخمين أنه ينتظره من الرئيس الروسي بوتين تحديدا.

 
لقد وصف ترامب قمته مع بوتين بأنها بناءة وجيدة ومثمرة.. ولكنه لم يكشف هو وبوتين عن ثمارها، والتى ينتظرها العالم لإنهاء تلك الحرب التي اندلعت منذ ثلاثة أعوام، وكان البعض عندما قامت يتصور أنها سوف تنتهى بعد أيام أو أسابيع على أكثر تقدير.

 
ولكن قد تكون ثمار هذه القمة التى ينتظرها ترامب خلال أسبوعين أو ثلاثة هى موافقة بوتين علي الاقتراح الأمريكي بعقد قمة ثلاثية يرعاها ترامب بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، وإتمام عقد هذه القمة فعلا، لبدء مفاوضات إيقاف الحرب التى تأثرت بها روسيا وأوكرانيا معا.


إن ترامب يتسم بالصراحة ولو كانت قمة ألاسكا قد فشلت لخرج ليقول هذا، خاصة وأنه هدد قبلها أنه سينهيها إذا لم يجد تجاوبا من بوتين لإنجاز عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا.

الدين والإيجار القديم

دكتور بدر عبد العاطي

ومجرد عقد تلك القمة سوف يمنح ترامب قدرة على أن يقول للأوروبيين إنه انتزع من بوتين تنازلا كبيرا، لآنه كان يطالب بالإطاحة بالرئيس الأوكراني ويعتبره من النازيين الجدد، وبالتالى سيكون في مقدوره مطالبة أوكرانيا بالقبول بسيطرة روسيا علي الأراضي التى تتواجد فيها قواتها للتوصل إلي تسوية سلمية، ولعل ذلك يفسر قول ترامب إن الدور الآن على زيلينسكي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا ترامب وبوتين روسيا وامريكا روسيا وأوكرانيا الرئيس الروسي بوتين الرئيس الأوكراني قمة ألاسكا فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

مصر وإسرائيل الكبرى!

رأي عام!

تكلم معاليك!

صفقة غاز إسرائيل؟!

الحكومة قدوة للتجار!

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads