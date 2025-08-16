بعد أسبوعين ثلاثة!

للباحثين عن نتائج قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين أعتقد أن مفتاح البحث يكمن في تصريح ترامب الذى قال فيه إنه لن يحتاج لفرض عقوبات على الدول التي تشترى الغاز الروسي الآن، ولنحو أسبوعين أو ثلاثة! فإن معنى ذلك أن ترامب ينتظرحدوث شيء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.. وليس من الصعب التخمين أنه ينتظره من الرئيس الروسي بوتين تحديدا.



لقد وصف ترامب قمته مع بوتين بأنها بناءة وجيدة ومثمرة.. ولكنه لم يكشف هو وبوتين عن ثمارها، والتى ينتظرها العالم لإنهاء تلك الحرب التي اندلعت منذ ثلاثة أعوام، وكان البعض عندما قامت يتصور أنها سوف تنتهى بعد أيام أو أسابيع على أكثر تقدير.



ولكن قد تكون ثمار هذه القمة التى ينتظرها ترامب خلال أسبوعين أو ثلاثة هى موافقة بوتين علي الاقتراح الأمريكي بعقد قمة ثلاثية يرعاها ترامب بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، وإتمام عقد هذه القمة فعلا، لبدء مفاوضات إيقاف الحرب التى تأثرت بها روسيا وأوكرانيا معا.



إن ترامب يتسم بالصراحة ولو كانت قمة ألاسكا قد فشلت لخرج ليقول هذا، خاصة وأنه هدد قبلها أنه سينهيها إذا لم يجد تجاوبا من بوتين لإنجاز عملية سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ومجرد عقد تلك القمة سوف يمنح ترامب قدرة على أن يقول للأوروبيين إنه انتزع من بوتين تنازلا كبيرا، لآنه كان يطالب بالإطاحة بالرئيس الأوكراني ويعتبره من النازيين الجدد، وبالتالى سيكون في مقدوره مطالبة أوكرانيا بالقبول بسيطرة روسيا علي الأراضي التى تتواجد فيها قواتها للتوصل إلي تسوية سلمية، ولعل ذلك يفسر قول ترامب إن الدور الآن على زيلينسكي.

