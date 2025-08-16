السبت 16 أغسطس 2025
سقوط القائم على إدارة صفحات لترويج المحررات الرسمية المزورة والنصب على راغبي السفر

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للخارج.

حيث كان المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل خارج البلاد، مستغلًا حاجتهم للسفر، ويستولي منهم على مبالغ مالية بعد تزويدهم بمحررات رسمية مزورة.

كما تبين قيامه بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي واستقطاب ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وعُثر بحوزته على: عدد من جوازات السفر الخاصة بالمواطنين، وعقد عمل خالٍ من البيانات "مزور"، ومبلغ مالي حصيلة نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت ممارسته لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تزوير المحررات الرسمية ضبط متهم في القاهرة النصب على راغبى السفر للخارج جرائم الاموال العامة وزارة الداخلية مصر الصفحات الاحتيالية على فيسبوك نصب عقود عمل مزورة

