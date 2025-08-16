محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ومديري إدارات المركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

بداية الاجتماع

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونهم من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

استعراض تقارير التقنين

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في رفع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.

وتطرق الاجتماع إلى عدد الحالات غير القانونية وغير الجادة في التعاقد وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء تحصيل ما عاد عليه بالنفع أو الاسترداد وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٧ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مشددًا على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.

وعلى هامش الاجتماع، وجه "أكرم" رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بالقرى والنظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بها، والعمل على حل كافة مشكلات المواطنين والاستجابة لمطالبهم والتواصل الدائم معهم، مؤكدًا على تواجده بأي قرية لمتابعة سير العمل بها بدون تنسيق مسبق.

مضيفًا، لابد أن نعمل بروح الفريق الواحد وفي إطار من العمل المؤسسي، لتتضافر الجهود وتتكامل بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطن الإسماعيلي بصورة عاجلة ومرضية.

واختتم "أكرم" أشكر الجهاز التنفيذي للمحافظة على ظهور الإسماعيلية بشكل رائع خلال الفعاليات الأخيرة، خاصة مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة، والتي أشاد بها كافة ضيوف الإسماعيلية.

مشيدًا بأداء المراكز والمدن والأحياء في تنفيذ مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" لتخفيض أسعار الأسماك على مدار ٧ أسابيع بمراكز ومدن الإسماعيلية المختلفة، وأسواق اليوم الواحد والتي وصلت إلى ١٤ سوقا بكافة أرجاء المحافظة.



