إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة في الإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص خلال مشاجرة، وقعت مساء اليوم الأحد بمدخل قرية الواصفية، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بمدخل قرية الوصفية، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، بين عدد من الشبان بسبب خلافات نشبت بينهم مما أسفر عن إصابة شخصين بطلق خرطوش، وأخر بجروح.  

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابساته ومعرفة أسباب المشاجرة.  

 

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي أن المجمع استقبل ثلاثة مصابين، وهم: إسماعيل جمعه عبدالرحمن علي  17 سنه من قرية الحجاز عزبة عبدالرحيم مصاب بجرح حوالي 5 سم باليدين، وكريم أحمد جمعه عبدالرحمن، 18 سنه مقيم بذات العنوان مصاب بطلق خرطوش بالوجه، كما أصيب محمد إسماعيل محمد 14 سنه مقيم بمدينة المستقبل مصاب بطلق خرطوش بالوجه والبطن.

ومن جهة أخرى تجرى الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعة حول الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

 

