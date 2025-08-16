"قومي المرأة بالإسماعيلية" يطلق جلسات "دوار" للتوعية بالقضايا المجتمعية والسكانية (صور)

نفذ المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية اليوم السبت، جلسات دوار بمقر الوحدة المحلية لقرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية السلام.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ودعم وإشراف المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جلسات الدوار والمستهدف منها

وقالت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أن جلسات الدوار هي عبارة عن جلسات توعوية لسيدات القرى بهدف توعيتهم بعدد من القضايا المجتمعية والسكانية والصحة الإنجابية.

إقامة جلسات الدوار بقرية السلام

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، أن جلسات الدوار بقرية السلام تضمنت مناقشة عدة موضوعات منها مخاطر الزواج المبكر، العنف ضد المرأة، مخاطر ختان الإناث وأضراره النفسية والصحية والاجتماعية، هذا إلى جانب الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على المجتمع والتنمية المستدامة وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على الأسرة المصرية من صعوبة رعاية الأبناء وعمالة الاطفال وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة المصرية.

جانب من الفعاليات، فيتو

واستهدفت جلسات الدوار بقرية السلام توعية عدد ٥٠ سيدة.

وأشارت لبنى زكي إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية قام بتصوير عدد ١٠٠ سيدة لاستصدار بطاقات الرقم القومي لهن مجانًا، بالتعاون والتنسيق مع مصلحة السجل المدني بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وذلك بمقر مركز شباب الصفا.

ويأتي هذا في إطار البروتوكول التعاوني الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية ومن منطلق مسئولية المجلس القومي للمرأة تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية.

ولفتت لبنى زكي أنه تم تم التعريف بمبادرة معًا بالوعي نحميها لزيادة الوعي لدى السيدات ومحاربة الشائعات.

هذا إلى جانب عمل تحاليل للسكر والضغط وتقديم النصائح الطبية لكبار السن وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بالإسماعيلية ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة بالإسماعيلية.





