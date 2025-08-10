أوقاف الإسماعيلية تطلق لأول مرة برنامج "أطفال حول الرسول ﷺ" (صور)

أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، برنامجها الرائد "أطفال حول الرسول ﷺ"، والذي استضافته مكتبة مصر العامة، وسط أجواء مبهجة تجمع بين المتعة والمعرفة.

انطلاق فعاليات البرنامج بمكتبة مصر العامة

شهد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، انطلاق فعاليات برنامج أطفال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافقه الدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة.

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

تفاعل كبير من الأطفال

وحظيت فعاليات برنامج أطفال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى يقام لأول مرة في محافظة الإسماعيلية تفاعلا كبيرا من الأطفال.

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

استخدام أنشطة تفاعلية للأطفال

وأشرفت على فعاليات البرنامج الواعظة المعتمدة الدكتورة رانيا مصطفى، التي قدّمت للأطفال فقرات تفاعلية مبتكرة بأسلوب شيّق، مستخدمة العرض التقديمي (بور بوينت) إلى جانب القصص المصوّرة والأنشطة الحركية، لتعريفهم بسيرة النبي ﷺ وغرس القيم والأخلاق النبوية في نفوسهم.

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة ضمن خطة أوقاف الإسماعيلية لابتكار أنشطة تربوية وثقافية هادفة، تعزز ارتباط الأجيال الصاعدة بسيد الخلق ﷺ، وتغرس فيهم حب الدين والوطن.



جانب من فعاليات البرامج، فيتو

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

جانب من فعاليات البرامج، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.