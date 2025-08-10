الأحد 10 أغسطس 2025
أوقاف الإسماعيلية تطلق لأول مرة برنامج "أطفال حول الرسول ﷺ" (صور)

أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية،  برنامجها الرائد "أطفال حول الرسول ﷺ"، والذي استضافته مكتبة مصر العامة، وسط أجواء مبهجة تجمع بين المتعة والمعرفة.  

قصة مُريد يسافر كل عام من أسيوط إلى الإسماعيلية لحضور مولد أبو النور (فيديو وصور)

عروض سينمائية وندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

 

انطلاق فعاليات البرنامج بمكتبة مصر العامة 

شهد  الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، انطلاق فعاليات برنامج أطفال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافقه الدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة. 

تفاعل كبير من الأطفال 

وحظيت فعاليات برنامج أطفال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى يقام لأول مرة في محافظة الإسماعيلية تفاعلا كبيرا من الأطفال. 

استخدام أنشطة تفاعلية للأطفال 

وأشرفت على فعاليات البرنامج الواعظة المعتمدة  الدكتورة رانيا مصطفى، التي قدّمت للأطفال فقرات تفاعلية مبتكرة بأسلوب شيّق، مستخدمة العرض التقديمي (بور بوينت) إلى جانب القصص المصوّرة والأنشطة الحركية، لتعريفهم بسيرة النبي ﷺ وغرس القيم والأخلاق النبوية في نفوسهم. 

وتأتي هذه المبادرة غير المسبوقة ضمن خطة أوقاف الإسماعيلية لابتكار أنشطة تربوية وثقافية هادفة، تعزز ارتباط الأجيال الصاعدة بسيد الخلق ﷺ، وتغرس فيهم حب الدين والوطن.
 

الاسماعيلية بالاسماعيلية مديرية الأوقاف بالاسماعيلية مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية برنامج أطفال حول رسول الله

الجريدة الرسمية
