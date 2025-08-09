السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير الهند ويتفقدان مصانع للملابس الجاهزة (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، سواريش ريدي سفير دولة الهند بجمهورية مصر العربية، في إطار زيارته للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية للاطمئنان على الاستثمارات الهندية بالمنطقة.  

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، والمدير التنفيذي لمجموعة مصانع EMBEE بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

عقد اجتماع لبحث سبل التعاون 

وبدأ اللقاء بعقد اجتماع لبحث ومناقشة زيادة حجم الاستثمارات الهندية بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وعرض حجم الاستثمارات الحالية، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، بجانب عرض الميزات النوعية للمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية من حيث التيسيرات والموقع الجغرافي وقربها من الموانئ والمطارات والعاصمة.  

تفقد مصنع للملابس الجاهزة 

عقب ذلك، قام محافظ الإسماعيلية والسفير الهندي بجولة تفقدية بمصانع EMBEE للملابس الجاهزة، تفقدا خلالها خطوط الإنتاج المختلفة، والمنتجات التي يتم تصنيعها وتصديرها لعدد كبير من دول العالم.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

وقال اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية بالمحافظة، وداخل المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية بشكل خاص، من خلال التسهيلات والخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.  

وأضاف، لقاء اليوم جاء نتاج مهرجان الإسماعيلية للمانجو، والذي نهدف من خلاله دفع عجلة الاستثمار والصناعة بالمحافظة، والترويج لمحافظة الإسماعيلية لتصبح قلعة صناعية كبرى، بجانب تميزها بجودة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية.

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

واختتم محافظ الإسماعيلية "نحث أصحاب المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، على تدريب طلاب مدارس التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، بما يعود بالنفع على المواطن الإسماعيلي ومستقبل الاستثمار بالمحافظة، لتكون أهم نقاط القوة للاستثمار بالإسماعيلية هي العنصر البشري بجانب موقعها الجغرافي المتميز".

وجديرًا بالذكر، أن مجموعة مصانع EMBEE للملابس الجاهزة وعددها ٥ مصانع، من أقدم المؤسسات العاملة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، ويصل حجم العمالة بها ٥٠٠٠ عامل وموظف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية السفير الهندى مصنع للملابس الجاهزة

مواد متعلقة

مهرجان المانجو بالإسماعيلية يخطف أنظار الزائرين (صور)

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة عمال مع جرار زراعي بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads