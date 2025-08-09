محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير الهند ويتفقدان مصانع للملابس الجاهزة (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، سواريش ريدي سفير دولة الهند بجمهورية مصر العربية، في إطار زيارته للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية للاطمئنان على الاستثمارات الهندية بالمنطقة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، والمدير التنفيذي لمجموعة مصانع EMBEE بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

عقد اجتماع لبحث سبل التعاون

وبدأ اللقاء بعقد اجتماع لبحث ومناقشة زيادة حجم الاستثمارات الهندية بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وعرض حجم الاستثمارات الحالية، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، بجانب عرض الميزات النوعية للمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية من حيث التيسيرات والموقع الجغرافي وقربها من الموانئ والمطارات والعاصمة.

تفقد مصنع للملابس الجاهزة

عقب ذلك، قام محافظ الإسماعيلية والسفير الهندي بجولة تفقدية بمصانع EMBEE للملابس الجاهزة، تفقدا خلالها خطوط الإنتاج المختلفة، والمنتجات التي يتم تصنيعها وتصديرها لعدد كبير من دول العالم.

وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية بالمحافظة، وداخل المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية بشكل خاص، من خلال التسهيلات والخدمات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.

وأضاف، لقاء اليوم جاء نتاج مهرجان الإسماعيلية للمانجو، والذي نهدف من خلاله دفع عجلة الاستثمار والصناعة بالمحافظة، والترويج لمحافظة الإسماعيلية لتصبح قلعة صناعية كبرى، بجانب تميزها بجودة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية.

واختتم محافظ الإسماعيلية "نحث أصحاب المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، على تدريب طلاب مدارس التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، بما يعود بالنفع على المواطن الإسماعيلي ومستقبل الاستثمار بالمحافظة، لتكون أهم نقاط القوة للاستثمار بالإسماعيلية هي العنصر البشري بجانب موقعها الجغرافي المتميز".

وجديرًا بالذكر، أن مجموعة مصانع EMBEE للملابس الجاهزة وعددها ٥ مصانع، من أقدم المؤسسات العاملة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، ويصل حجم العمالة بها ٥٠٠٠ عامل وموظف.

