البحث عن شاب اختفى بدراجته بترعة سرابيوم في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا إثر غرق شاب في العشرين من عمره، أثناء محاولته العبور من جانب كوبري سرابيوم، والذي مازال تحت الإنشاء، حيث لقى مصرعه غرقًا، جرفته المياه في ظروف غامضة.

سقوط الشاب وسط المارة ومحاولات إنقاذ فاشلة

وطبقا لما ذكره بعض الشهود العيان، كان الشاب يحاول المرور بجوار موقع كوبري سرابيوم في الإسماعيلية، لكنه فقد توازنه وسقط في المياه، ليختفي عن الأنظار وسط محاولات الأهالي إنقاذه دون جدوى.

إخطار بسقوط شاب في ترعة سرابيوم

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهري التي انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور أعمال البحث والتمشيط في محاولة لانتشال الجثمان.

وأكد مصدر أمني أن قوات الإنقاذ النهري في الإسماعيلية تكثف جهودها منذ لحظة البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من الغواصين، لتمشيط محيط الكوبري والمجرى المائي، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة المعنية التي تواصل عملها حتى اللحظة.

كما تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروف وقوع الحادث.

وأشار المصدر إلى أن كوبري سرابيوم مازال تحت الإنشاء، ويُعد من المشروعات الهامة الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير البنية التحتية في محافظة الإسماعيلية.

وأكد أن تواجد الأفراد أو محاولة المرور بجوار المناطق الإنشائية يُشكل خطورة بالغة على حياتهم نظرًا لعدم استقرار الموقع ووجود أعمال إنشائية جارية.

وفي الوقت نفسه، عمت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين تجمعوا على ضفاف القناة يتابعون محاولات فرق الإنقاذ انتشال جثمان الشاب الغريق.



ومن جانبها، دعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية المواطنين إلى تجنب الاقتراب من مواقع العمل الجاري تنفيذها، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أن سلامة الأرواح تظل أولوية قصوى، وأن التعاون بين المواطنين والجهات المسؤولة يُسهم في تقليل المخاطر وتفادي الحوادث.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن الجثمان، وسط ترقب وانتظار من أسرته وأهالي القرية الذين يعيشون لحظات عصيبة على أمل العثور عليه في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.