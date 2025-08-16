السبت 16 أغسطس 2025
الإسماعيلية تنفذ خطة شاملة لزيادة محصول القطن وتعزيز مكانتها كمركز للإنتاج

تنفذ مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، خطة شاملة تستهدف زيادة إنتاجية وتحقيق أعلى جودة لمحصول القطن، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وحرصه على دعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة المحافظة كأحد أهم المراكز المنتجة للقطن في مصر. 

 

زراعة الإسماعيلية تناقش معوقات صرف الأسمدة وضبط الحيازات (صور)

زراعة الإسماعيلية تتابع المحاصيل الصيفية بحقول القنطرة شرق (صور)

موسم قطن مبشر في الإسماعيلية 

 

وأكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، على أن موسم هذا العام يبشر بإنتاج وفير من القطن المصري المعروف بجودته العالمية ومواصفاته التي تلبي متطلبات صناعة الغزل والنسيج الفاخرة.  

مساحات زراعة القطن في الإسماعيلية 

وأضاف أن المساحات المزروعة تتوزع بين عدة إدارات، أهمها القنطرة شرق والقنطرة غرب والقصاصين والتل الكبير، وهو ما يجعل الإسماعيلية إحدى الركائز الأساسية لإنتاج القطن في مصر.  

مواعيد جمع محصول القطن 

وأشار وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن جمع محصول القطن يتم بطرق يدوية وآلية، مع الالتزام بالمواعيد التي تبدأ في سبتمبر وتستمر حتى أوائل أكتوبر، وفق نوع القطن وظروف كل منطقة، لافتًا إلى تطبيق معايير فنية دقيقة في الري والتسميد لضمان أعلى جودة للمحصول.

وأكد أن المديرية تواصل دعم المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة، ومكافحة الآفات، وتقديم الإرشاد الفني، للحفاظ على سمعة القطن المصري عالميًا وزيادة عوائده الاقتصادية، خاصة مع الإقبال الواسع عليه في الأسواق العالمية مثل الصين والهند وتركيا.  

ويُذكر أن القطن يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ يسهم بنسبة مهمة من الصادرات الوطنية، ويوفر مصدر دخل رئيسيًا لآلاف العاملين في القطاع الزراعي، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم صناعة النسيج التي تعتمد عليه كمادة خام أساسية، ما يعزز مكانة مصر كإحدى أكبر الدول المصدرة للقطن في العالم.
 

 

