انتشال جثمان الشاب الغارق بترعة سرابيوم في الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثمان الشاب الغارق بترعة سرابيوم، وذلك بعد عدة ساعات من سقوطه في الترعة بدراجته البخارية.

نقل جثمان الشاب للمستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى فايد لتكون تحت تصرف النيابة.

بيانات الشاب المتوفي

وتبين أن الشاب المتوفي يدعى “غ. ع. إ. ح”، يبلغ من العمر 21 عاما من سكان منطقة الخفاجات في الإسماعيلية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا إثر غرق شاب في العشرين من عمره، أثناء محاولته العبور من جانب كوبري سرابيوم، والذي مازال تحت الإنشاء، حيث لقى مصرعه غرقًا، جرفته المياه في ظروف غامضة.

سقوط الشاب وسط المارة ومحاولات إنقاذ فاشلة

وطبقا لما ذكره بعض الشهود العيان، كان الشاب يحاول المرور بجوار موقع كوبري سرابيوم في الإسماعيلية، لكنه فقد توازنه وسقط في المياه، ليختفي عن الأنظار وسط محاولات الأهالي إنقاذه دون جدوى.

إخطار بسقوط شاب في ترعة سرابيوم

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهري التي انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور أعمال البحث والتمشيط في محاولة لانتشال الجثمان.

وأكد مصدر أمني أن قوات الإنقاذ النهري في الإسماعيلية تكثف جهودها منذ لحظة البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من الغواصين، لتمشيط محيط الكوبري والمجرى المائي، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة المعنية التي تواصل عملها حتى اللحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.