أخبار مصر

الإسعاف: 5 إصابات في حريق مخزن ببولاق أبو العلا

حريق حي بولاق
حريق حي بولاق

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن عدد المصابين في حادث حريق مخزن مواسير بلاستيك بحي بولاق أبو العلا، حيث تم  إسعاف 5 حالات بموقع الحادث دون الحاجة إلى نقل أي منها إلى المستشفى

أكدت هيئة الإسعاف أنه لم تسجل أي حالات وفاة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن مواسير بلاستيك، وامتد للطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بمنطقة بولاق أبو العلا.

وكانت قد أعلنت هيئة الاسعاف عن الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع حريق اندلع بمنطقة درب الشيخ فراج في حي بولاق أبو العلا، عقب رصد إحدى سيارات الهيئة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف وإرسالها إشارة استغاثة لاسلكية، ليتم على الفور الدفع بأربع مركبات إسعافية صوب موقع الحريق. 

الحماية المدنية تخمد حريق مخزن المواسير ببولاق أبو العلا (فيديو وصور)

«الصحة»: فحص 8 ملايين و336 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

وتواصل أطقم الإسعاف تمركزها بمحيط موقع الحريق لتأمين المصابين وتقديم الدعم اللازم.

 

