السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

د.حسام عبد الغفار،
د.حسام عبد الغفار، فيتو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الغربية وبحوزتها 75 طفلا، وأدوات جراحية حادة، وبمشاركة 40 طبيبا متخصصا في الجراحة والتخدير.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تواصلت مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وكذلك مع الجهات الأمنية المختصة، والتي بدورها نفت صحة هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا وجود لمثل هذه الواقعة، ولم تسجل أي بلاغات بهذا الشأن.

الدكتور حسام عبد الغفار تجارة الاعضاء البشرية تجارة الاعضاء بمحافظة الغربية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الصحة والسكان

