هل يؤدي استخدام الأطفال للشاشات والهواتف إلى الإصابة بقصر النظر؟

اعتاد الأطفال استخدام الشاشات وأصبحت الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون جزءًا لا يتجزأ من حياتهم.

ويشاهد العديد من الأطفال مقاطع الفيديو لساعات، أو يلعبون الألعاب، أو ينجزون واجباتهم المدرسية على الكمبيوتر.

ورغم أن الشاشات تعد وسيلة ممتعة وتعليمية، فإن الآباء يبدون قلقهم بشأن صحة عيون أطفالهم.

ويطرح أولياء الأمور تساؤلات عن خطورة الإفراط في استخدام الشاشات وهل يؤدي إلى قصر النظر؟

ما هو قصر النظر؟

يحدث قصر النظر عندما تصبح العين طويلة جدًّا من الأمام إلى الخلف، ونتيجةً لذلك، يتركز الضوء أمام الشبكية بدلًا من التركيز عليها بشكل صحيح، مما يجعل رؤية الأجسام البعيدة ضبابية وفق ما نشر بمجلة لانسيت.

ويتطور قصر النظر عادةً خلال مرحلة الطفولة، ويزداد سوءًا مع نمو الأطفال.

ووفقًا للدكتورة أديتي سابوفاديا، طبيبة عيون الأطفال واستشارية الحول وإعتام عدسة العين، فإن قصر النظر هو خطأ انكساري تظهر فيه الأجسام البعيدة ضبابية بينما تبقى الأجسام القريبة واضحة.



وأشار إلى أنه يحدث عندما تكون مقلة العين طويلة جدًّا أو تكون القرنية منحنية جدًّا، مما يؤدي إلى تركيز الضوء أمام الشبكية بدلًا من تركيزه عليها مباشرةً، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.

أعراض قصر النظر

التحديق، وجلوس الطفل بالقرب من التلفزيون، ويفرك عينيه، ويشكو من الصداع أو عدم وضوح الرؤية.

هل تسبب الشاشات قصر النظر؟

يعتقد الكثيرون أن التحديق في الشاشة هو السبب الرئيسي لقصر النظر كما أن العمل المُفرط بالقرب يرهق العينين، إلا أن الأبحاث الحديثة تظهر أن استخدام الشاشة ليس سوى جزء واحد من المعادلة.

في دراسة حديثة، تم فحص وقت الأطفال أمام الشاشات، واللعب في الهواء الطلق، ومعدلات قصر النظر لديهم.

ووجدت أن الأطفال الذين زاد وقتهم في الهواء الطلق انخفض لديهم قصر النظر بصرف النظر عن وقت استخدام الشاشة، أشارت الدراسة إلى أن قضاء وقت أطول في الهواء الطلق يرتبط بانخفاض معدل قصر النظر.

كان لأنشطة العمل القريبة، مثل قضاء الوقت أمام الشاشات، تأثير أقل على تطور قصر النظر مقارنةً بالفائدة الوقائية للتعرض للضوء الخارجي، ما يعني أن الضوء الخارجي والنشاط الخارجي يحميان أكثر مما تُسببه الشاشة من قصر النظر.

ضبط وقت الشاشة

على الرغم من أنه لا يمكن اعتبار الشاشات السبب الوحيد لقصر النظر وإجهاد العين والجفاف، صداع وقد يكون السبب هو الاستخدام المفرط للشاشة.



وللتأكد من بقاء صحة نظر الأطفال ينصح باتباع هذه النصائح:



اجعلهم يأخذون فترات راحة متكررة من الشاشات.

طبق قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠: بعد كل ٢٠ دقيقة، انظر إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا لمدة ٢٠ ثانية.



ينبغي وضع الشاشات على ارتفاعات ومسافات مثالية.



تأكد من أن الإضاءة جيدة لتجنب الوهج أو الانعكاس الشديد.



زيارة طبيب العيون بانتظام

إذا لاحظ الآباء أن الطفل يحدق بعينيه بإستمرار، أو يشكو من ضعف البصر، أو عدم القدرة على رؤية الأشياء البعيدة، فيجب الذهاب للطبيب لفحص عينيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.