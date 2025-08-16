السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بعد تطويره بتكلفة 482 مليون جنيه

مستشفى السباعية
مستشفى السباعية
 أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بمحافظة أسوان، وذلك بعد إعادة إنشائها بتكلفة استثمارية بلغت 482 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى، لتكون إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

 

سابع مستشفى متعدد التخصصات الطبية يتم تشغيلها بمحافظة أسوان

 وأكد السبكي أن مستشفى السباعية المركزي تعد سابع مستشفى متعدد التخصصات الطبية يتم تشغيلها بمحافظة أسوان، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي المحافظة، وذلك بعد مستشفيات: كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة التخصصي، وأبو سمبل الدولي، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الأخرى التي تقدم خدمات طبية متخصصة، وهي: مستشفى الرمد التخصصي ومركز أورام أسوان.

 

وأشار إلى أن مستشفى السباعية المركزي أُنشئت على مساحة إجمالية تزيد على 11 ألف متر مربع، حيث تبلغ مساحة المبنى الرئيسي نحو 4100 متر مربع ويتكون من أربعة أدوار، بينما تبلغ مساحة خزان المياه وغرفة الطلمبات نحو 110 أمتار مربعة، ومبنى الكهرباء على مساحة 300 متر مربع، إضافة إلى المساحات المخصصة للخدمات والمرافق.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 61 سريرًا، منها 41 سرير إقامة داخلية، و7 أسرة رعاية مركزة، 13 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب 21 سرير غسيل كلوي، و10 عيادات خارجية، و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وأوضح السبكي أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من 4 أدوار، تضم أحدث الأقسام الطبية والخدمات المساندة، حيث يشمل الدور الأرضي: قسم الطوارئ والاستقبال، وحدة الغسيل الكلوي، قسم الأشعة السينية والمقطعية، الصيدلية، العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية، وقسم التعقيم المركزي، والمشرحة، والمغسلة.

أما الدور الأول فيضم غرف العمليات، وحدة العناية المركزة، المعامل، بنك الدم، وقاعة المحاضرات، ويضم الدور الثاني قسم النساء والولادة، عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، الحضانات، والإدارة، فيما يضم الدور الثالث غرف إقامة المرضى، الجناح الذهبي، والجناح الملكي.

وأضاف أنه تمت أعمال الفرش والتجهيز للمستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية للتشغيل، مؤكدًا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية في الصعيد وتجسد رؤية الدولة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية جنوب مصر ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، لافتًا إلى أن موقع المستشفى المتميز بين محافظتي الأقصر وأسوان يعزز من قدرتها على تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لسكان المحافظتين والمناطق المحيطة بهما.

 

التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

ولفت رئيس الهيئة إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بدأ في أول يوليو 2025، لتكون آخر محافظات المرحلة الأولى وثاني محافظات الصعيد تطبيقًا للمنظومة.

وأكد الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة، أن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات الطبية والبنية التحتية التي تضاهي المعايير العالمية، مما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة للمواطنين. 

الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار

الصحة تعلن فتح باب التقديم لوظائف قيادية بقطاع الطب الوقائي

وأضاف أن فرق العمل في الإقليم تتابع عن كثب مراحل التشغيل التجريبي، لضمان الانتقال التدريجي إلى التشغيل الكامل بأعلى درجات الجاهزية قريبًا.

