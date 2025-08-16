الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار

خصصت وزارة الصحة خطا ساخنا لتحديد أقرب وحدة صحية أو مستشفى لتلقي الطعم المضاد للسعار، من خلال مستشفيات وزارة الصحة وبعض الوحدات الطبية.

الخط الساخن للحصول على تطعيم السعار

وقالت وزارة الصحة أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 105.

إرشادات الوقاية من مرض السعار

أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بسلوكيات وقائية لتجنب الإصابة بمرض السعار.

شددت على ضرورة الابتعاد عن الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع، وعدم إيذاء الكلاب أثناء راحتها أو نومها أو استفزازها، وكذلك عدم الاقتراب من الكلاب التي ترعى صغارها أو تلك الموجودة خلف أسوار المنازل والحدائق.

وأوضحت وزارة الصحة أنه في حال التعرض للعقر أو الخدش، يجب غسل الجرح فورًا بالماء الجاري والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه سريعًا إلى أقرب مستشفى بها مركز للوقاية من السعار، حيث يقوم الفريق الطبي بتحديد الحاجة إلى جرعات تنشيطية من اللقاح بناء على التطعيمات السابقة التي تلقاها المصاب.

وأضافت أن مربي الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط، يجب أن يتأكدوا من تلقي حيواناتهم جميع التطعيمات اللازمة ضد مرض السعار، مع استشارة الطبيب البيطري عند ملاحظة أي تغير في سلوك أو صحة الحيوان.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة تشجيع الأطفال على إبلاغ ذويهم فور تعرضهم لأي خدش أو عقر من الحيوانات، وعدم التهاون في الحصول على اللقاح المضاد في أسرع وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.