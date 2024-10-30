فوائد الفشار، وجبة خفيفة سريعة التحضير ومهمة لصحة الكبار والصغار

فوائد الفشار، الفشار من التسالى الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار على مستوى العالم لمذاقه المميز، ويقدم بنكهات مختلفة حسب الرغبة.

وفوائد الفشار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بدون ملح.

أهمية تناول الفشار

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن الفشار هو أحد أشهر الوجبات الخفيفة حول العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وقرمشته، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الفشار يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيار مثالي للوجبات الخفيفة.

فوائد الفشار

فوائد الفشار للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الفشار التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التى تلعب دور مهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

تناول الألياف يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

الفشار هو خيار خفيف جدا، حيث يحتوي على سعرات حرارية قليلة مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى، ويمكن تناول الفشار المحضر بدون زيوت أو سكر كوجبة خفيفة صحية، مما يجعله مناسب للأشخاص الذين يسعون لتقليل وزنهم أو الحفاظ على وزنهم.

يحتوي الفشار على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينولات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه المركبات تساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، وتناول مضادات الأكسدة يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز الصحة العامة.

الفشار يوفر طاقة سريعة ومفيدة، مما يجعله خيار مثالي قبل ممارسة الرياضة أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.

الكربوهيدرات الموجودة في الفشار تساهم في تعزيز مستويات الطاقة.

تناول الحبوب الكاملة مثل الفشار يمكن أن يعزز من إفراز السيروتونين، وهو مسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، لذلك، يمكن أن يكون الفشار خيارًا رائعًا عندما تشعر بالإرهاق أو التوتر.

طرق تناول الفشار

وتابع، أن إحدى فوائد الفشار أنه سهل التحضير، حيث يمكن تحضيره في المنزل بطرق متعددة، مثل استخدام الميكروويف أو آلة الفشار، يمكن أيضًا تخصيص نكهته بإضافة التوابل الصحية مثل القرفة أو البهارات، مما يجعله متعة للطعام.