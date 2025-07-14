فوائد الفشار، يحمي من أمراض القلب والشيخوخة ومناسب لمرضى السكر

فوائد الفشار، الفشار من التسالى الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وفوائد الفشار، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفشار، من أشهر الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، ويحضر عن طريق تسخين حبوب الذرة حتى تنفجر وتتحول إلى قطع خفيفة وهشة، وعلى الرغم من أن الكثيرين يربطونه بالمسرح أو التلفاز، إلا أن الفشار في صورته الطبيعية دون إضافات يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية المهمة التي قد لا يعرفها كثيرون.

القيمة الغذائية للفشار

وأضافت منى، يحتوي الفشار الطبيعي (بدون زبد أو زيت مفرط أو ملح زائد) على مكونات غذائية هامة، منها:

الألياف الغذائية، الفشار مصدر غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

مضادات الأكسدة، يحتوي على مركبات "البوليفينول" التي تحارب الجذور الحرة.

الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، والزنك.

قليل السعرات الحرارية، حيث أن كوب من الفشار الطبيعي يحتوي على حوالي 30 سعر حراري فقط.

فوائد الفشار للصحة

فوائد الفشار الصحية

وتابعت، أن من فوائد الفشار للصحة:-

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف ومنخفض من السعرات، يساعد الفشار على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من تناول الطعام الزائد، كما أنه لا يحتوي على دهون ضارة أو سكريات عند تناوله بدون إضافات.

تساهم الألياف الموجودة في الفشار في تعزيز حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتنظيف القولون من الفضلات والسموم.

مضادات الأكسدة في الفشار، مثل البوليفينول، تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

الفشار الطبيعي له مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، ويمكن أن يكون خيار مناسب لمرضى السكري كوجبة خفيفة.

البوليفينول الموجود في الفشار يعمل على محاربة الجذور الحرة، وهي المسؤولة عن تلف الخلايا وظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وضعف الذاكرة.

احتواء الفشار على فيتامينات من مجموعة B يساعد في تحسين نشاط الدماغ وزيادة التركيز والانتباه، لذلك ينصح به كوجبة خفيفة أثناء الدراسة أو العمل.

يحتوي الفشار على معادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم والزنك، وهي عناصر هامة لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

كيف نحصل على فوائد الفشار بدون أضرار؟

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه للاستفادة من الفوائد الصحية للفشار، يجب تحضيره بطريقة صحية، مثل:-

استخدام الهواء الساخن بدلا من الزيت أو الزبدة.

تجنب إضافة الملح الزائد أو النكهات الصناعية.

الابتعاد عن الفشار المعلب الجاهز، لأنه غالبا ما يحتوي على دهون مهدرجة ومواد حافظة.

محاذير استخدام الفشار

وأضافت الدكتورة منى، أنه رغم فوائد الفشار الكثيرة، إلا أن الفشار يمكن أن يكون ضار في بعض الحالات، ومنها:

الإفراط في إضافة الزبدة أو الجبن أو الزيوت يزيد من الدهون المشبعة والسعرات.

الملح الزائد قد يرفع ضغط الدم.

الفشار الجاهز يحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية قد تكون ضارة.

بعض الأشخاص قد يعانون من صعوبة في هضمه إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

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