طريقة عمل السينابون في البيت، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل السينابون، السينابون من أشهر الحلويات الغربية التي انتشرت بشكل واسع في العالم العربي، ويتميز بمذاقه الغني ورائحته المميزة الناتجة عن القرفة والكراميل.

وطريقة عمل السينابون، سهلة ويعود أصل السينابون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أصبح جزءا من قوائم الحلويات في المطاعم والمقاهي حول العالم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السينابون.

مكونات عمل السينابون:-

مكونات العجينة

4 أكواب دقيق أبيض منخول

نصف كوب سكر

ربع كوب زبدة طرية

كوب حليب دافئ

2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

2 ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

مكونات الحشو

نصف كوب زبدة طرية

كوب سكر بني يمكن استبداله بالسكر الأبيض مع ملعقة عسل أسود

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

مكونات الصوص

كوب جبنة كريمية طرية مثل فيلادلفيا

نصف كوب زبدة طرية

كوب سكر بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل السينابون

طريقة عمل السينابون:-

لتحضير العجينة، في وعاء كبير، ضعي الحليب الدافئ وأضيفي الخميرة مع ملعقة صغيرة سكر، وقلبي، ثم غطي الوعاء واتركيه 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويظهر الفقاعات.

أضيفي البيض والسكر والزبدة الطرية، وقلبي جيدا.

أضيفي الدقيق المنخول والملح تدريجيا مع العجن حتى تتشكل عجينة طرية وملساء.

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء صغير، اخلطي السكر البني مع القرفة جيدا.

ادهني سطح العمل بالقليل من الدقيق، وافردي العجينة على شكل مستطيل كبير.

ادهني العجينة بالزبدة الطرية، ثم رشي خليط السكر والقرفة بالتساوي.

لفي العجينة بإحكام من الطرف الطويل حتى تحصلي على شكل أسطوانة.

باستخدام سكين حاد أو خيط تنظيف الأسنان للحفاظ على شكل اللفائف، قطعي الأسطوانة إلى شرائح متساوية بسماكة 4–5 سم.

رصي القطع في صينية مدهونة بالزبدة مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة والأخرى.

غطي الصينية واتركي السينابون يختمر مرة ثانية لمدة 30–40 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20–25 دقيقة أو حتى يكتسب لون ذهبي فاتح.

لتحضير صوص التغطية، اخفقي الجبنة الكريمية مع الزبدة الطرية حتى يصبح المزيج ناعم.

أضيفي الفانيليا والسكر البودرة تدريجيا مع الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

بمجرد إخراج السينابون من الفرن وهو ساخن، ضعي فوقه الصوص الكريمي ليذوب قليلا ويغطي الوجه بالكامل.

يمكن إضافة صوص الكراميل أو الشيكولاتة حسب الرغبة لمذاق أغنى.

لنجاح السينابون، استخدمى الحليب الدافئ وليس الساخن ضروري لتفعيل الخميرة.

ترك العجينة لتختمر جيدا يعطي قوام هش وقطني.

تقطيع اللفائف بالخيط الطبي يعطي شكل مرتب دون أن تضغط على العجين.

يمكن تحضير العجينة مساء وتركها في الثلاجة، ثم خبزها صباحا لتقديمها طازجة.

