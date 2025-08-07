طريقة عمل السينابون بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز

طريقة عمل السينابون، السينابون من الحلوى الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وله شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وطريقة عمل السينابون، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بمكونات اقتصادية بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السينابون.

مكونات عمل السينابون:

للعجينة:

4 أكواب دقيق أبيض منخول

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 كوب حليب دافئ

¼ كوب زبدة مذابة

2 بيضة

رشة ملح

للحشوة:

½ كوب زبدة طرية

1 كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

للتغطية (صوص الجبنة):

½ كوب جبنة كريمية

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

½ كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل السينابون:

في وعاء عميق، ضعي الحليب الدافئ والسكر والخميرة وقلبي جيدا، واتركي الخليط 10 دقائق حتى يتفاعل.

أضيفي البيض والزبدة ورشة الملح واخلطيهم.

ضعي الدقيق تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة لينة وغير لاصقة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء، اخلطي السكر البني مع القرفة.

بعد فرد العجينة على شكل مستطيل، ادهنيها بالزبدة الطرية ثم وزعي خليط السكر والقرفة بالتساوي.

لفي العجينة على شكل رول محكم.

قطعي الرول إلى قطع متساوية سماكة 3–4 سم.

ضعي القطع في صينية مدهونة بالزبدة، واتركيها تختمر 30 دقيقة إضافية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180°م.

اخبزي السينابون لمدة 20–25 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

اخلطي الجبنة الكريمية مع الزبدة والفانيليا جيدا.

أضيفي السكر البودرة تدريجيا حتى تحصلي على صوص ناعم وكريمي.

بعد خروج السينابون من الفرن، اسكبي الصوص فوقه وقدميه دافئ مع القهوة أو الشاي.

يمكن إضافة المكسرات أو الشوكولاتة للحشوة حسب الرغبة.

إذا أردتِ نسخة أخف، يمكنك استبدال السكر البني بالأبيض وصوص الجبنة بصوص حليب محلى.

طريقة عمل السينابون

ولعمل الكرواسون

مكونات عمل الكرواسون:

4 أكواب من الدقيق الأبيض

½ كوب من الحليب الدافئ

¼ كوب من السكر

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من الملح

200 جرام من الزبدة الباردة (للتوريق)

1 كوب ماء دافئ قد تحتاجين أقل أو أكثر حسب العجن

1 بيضة مخفوقة لدهن الوجه

طريقة عمل الكرواسون:

في وعاء كبير، ضعي الحليب الدافئ مع السكر والخميرة وقلبي جيدا، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الدقيق والملح تدريجيا مع العجن المستمر.

اسكبي الماء الدافئ بالتدريج حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ضعي الزبدة بين ورقتين من ورق الزبدة وافرديها على شكل مربع باستخدام النشابة.

ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك دون أن تتجمد.

بعد التخمير، افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل كبير.

ضعي مربع الزبدة في منتصف العجينة واطوي الأطراف عليها لتغطيها تماما.

افردي العجينة مجددا ثم اطويها إلى ثلاث طبقات، غلفيها واتركيها في الثلاجة 30 دقيقة.

كرري عملية الفرد والطي 3 مرات مع وضعها في الثلاجة بين كل مرة وأخرى للحصول على طبقات هشة.

افردي العجينة على شكل مستطيل كبير، ثم قطعيها مثلثات متساوية الحجم.

لفي كل مثلث بدءا من القاعدة وصولا إلى الرأس للحصول على شكل الكرواسون التقليدي.

ضعي قطع الكرواسون في صينية مدهونة أو على ورق زبدة مع ترك مسافة بينها.

غطي الصينية واتركي الكرواسون يختمر مرة ثانية لمدة 30–40 دقيقة.

ادهني الوجه بالبيض المخفوق لإعطائه لون ذهبي لامع.

اخبزيه في فرن ساخن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة حتى يصبح ذهبي ومنتفخ.

ولضمان نجاح الكرواسون، يجب استخدام زبدة باردة وغير مذابة للحصول على طبقات هشة، وترك العجينة ترتاح بين كل مرحلة فرد وطي لضمان أفضل توريق، ويمكن حشو الكرواسون بالشيكولاتة أو الجبن أو أى نوع من اللحوم حسب الرغبة قبل اللف لإضافة نكهات متنوعة.

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