الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل السينابون، الوصفة الأصلية بأقل التكاليف

طريقة السينابون،
طريقة السينابون، فيتو

طريقة عمل السينابون، في البيت، من طرق الحلويات الغربية، التي يمكن تعلمها بسهولة، لتقديمها للأطفال، فيعد السينابون من أكثر أنواع المعجنات التي يعشقها الأطفال.

والسينابون من وصفات المعجنات الغربية التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية، والذي يعتمد في عمله على القرفة، والذي استوحى منها اسمه.

والسينابون هو معجنات ملفوفة ومحشوة بالقرفة، ومضاف لها صوص مخصوص، والسينابون انتشر في العالم أجمع، وأصبح له محلات تشتهر بعمله خصيصًا.

 

 وعلى الرغم من أن السينابون له عشاق كثيرين، فإن من يجيدون طريقة عمل السينابون في البيت قليلون، إلا أنه بدأت الكثير من ستات البيوت يبحثون عن طريقة عمل السينابون في البيت، بعد الارتفاع الشديد في أسعاره.

 

الوصفة الأصلية لعمل السينابون
 

السينابون
السينابون، فيتو


ولكل عشاق السينابون تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السينابون الوصفة الأصلية في البيت، كأشهر المحلات.

 

مكونات عمل السينابون

ملعقتين كبيرتين ماء دافئ
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية
5 ملاعق كبيرة مسحوق دريم ويب
نصف كوب حليب
بيضة كبيرة
نصف ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
كوبين + 3 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية

 

مكونات حشوة السينابون

نصف كوب من الجوز
نصف كوب من السكر البني
3 ملاعق صغيرة من القرفة
ملعقتين إلى ثلاث من الزبدة المذابة

الفروستينج:
اختياري حسب الرغبة ( صلصة التوفي، جبنة، سكر صقيل)
جوز للتزيين

السينابون في البيت
السينابون في البيت، فيتو

طريقة عمل السينابون بالخطوات

تذاب الخميرة والسكر في الماء الدافئ، تذاب الزبدة في الحليب على نار هادئة.

في وعاء عميق يخفق البيض خفقًا خفيفًا، يضاف إليه الحليب والزبدة، ثم الخميرة ويمزج الكل جيدًا.

يضاف الدريم ويب ثم يضاف الملح والدقيق ويخلط الكل إلى أن تتجانس فقط، دون العجن، تغطى وتترك ترتاح 15 دقيقة.

خلال هذا الوقت نقوم بفرم الجوز.

يخلط السكر والقرفة معًا جيدًا.

نكمل عجن العجين مدة 10 دقائق ألى أن تصير متجانسة وغير لاصقة (يمكن إضافة بضع معالق من الدقيق لو أحسستِ أنها لاصقة).

تغطى جيدا وتترك ترتاح مدة ساعة إلى أن يتضاعف حجمها في مكان دافئ.

يضغط العجين لإخراج الهواء منه ويفرد بالنشابة فوق سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل متوسط السمك.

يدهن بالزبدة المذابة جيدا ,ثم يرش بالجوز وخليط السكر والقرفة.

يلف بحذر على شكل اسطوانة ويتبث من الأطراف.

يقطع بواسطة سكين حاد إلى 15 شريحة أو أكثر.

يرص في صينية مستطيلة صغيرة مدهونة جيدا بالزبدة.

يغطى بكيس بلاستيكي وتترك ترتاح ساعة إلى ساعة ونصف، أو من ساعة إلى 24 ساعة في البراد، لكن في هذه الحالة يكفي إخراجها من البراد، وتركها 30 دقيقة لتعود إلى درجة حرارة الغرفة قبل خبزها في الفرن.

تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة من 15 إلى 20 دقيقة إلى أن تكتسب اللون الذهبي.

تزين بالفروستنج المناسب ثم تقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل البان كيك، حلوى سريعة التحضير ومغذية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، موفرة وزي الجاهزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السينابون بالوصفة الأصلية السينابون في البيت طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون الوصفة الأصلية طريقة عمل صوص السينابون

مواد متعلقة

طريقة عمل الدونتس، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الرواني، مكوناتها بسيطة وطعمها مميز

طريقة عمل الكيكة السريعة، لفطار مميز وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة جوز الهند بصوص الحليب

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي، وهذا سعر الكانز بعد الارتفاع

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تحذير عاجل من الأرصاد لمواجهة أمطار الغد

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار جبنة دومتي، وقائمة بالأسعار الجديدة

رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان

علشان كدا هي مبتردش على الناس، زوج شيماء سيف يفجر مفاجأة بشأن عدم إنجابهما

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

منوعات

المزيد

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجمعة 1 نوفمبر 2024.. خريطة سقوط الأمطار الرعدية فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي بمصر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

بالتوقيت الشتوي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي اليوم الجمعة 1 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads