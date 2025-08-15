الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الباتيه لإفطار خفيف ولذيذ

الباتيه
الباتيه

طريقة عمل الباتيه، الباتيه من المخبوزات الشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويعد رائع للفطور أو العشاء أو حتى تسالي خفيفة مع الشاي أو القهوة.  

وطريقة عمل الباتيه، سهلة وبسيطة حيث يتميز بعجينة هشة وطعم غني، ويمكن حشوه بأنواع مختلفة من الجبن أو الشوكولاتة أو حتى الحشوات المالحة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الباتيه.

مكونات عمل الباتيه:-

لتحضير العجينة

4 أكواب دقيق أبيض منخول

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة لينة

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب ماء دافئ أو حسب احتياج العجين

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة + ملعقة صغيرة فانيليا للعجن

بيضة مخفوقة مع رشة فانيليا أو لبن للدهن

رشة سمسم أو حبة البركة للتزيين اختياري

للحشو

جبنة بيضاء أو رومي مبشورة

أو شوكولاتة قابلة للدهن

أو حشوة زيتون مع الجبن

أو يمكن تركه سادة

طريقة عمل الباتيه 
طريقة عمل الباتيه 

طريقة عمل الباتيه:-

  • لتفعيل الخميرة في كوب، ضعي الحليب الدافئ مع السكر والخميرة، وقلبي قليلا.
  • غطي الكوب واتركيه 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويظهر عليها رغوة.
  • في وعاء كبير، ضعي الدقيق المنخول مع الملح.
  • أضيفي الزيت أو الزبدة وابدئي بفركه مع الدقيق حتى يصبح مثل الرمل الناعم.
  • أضيفي البيضة والفانيليا، ثم خليط الخميرة.
  • ابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة.
  • اعجني العجينة لمدة 7–10 دقائق حتى تصبح مطاطة.
  • شكلي العجينة على هيئة كرة، ضعيها في وعاء مدهون بقليل من الزيت، غطيها واتركيها في مكان دافئ ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.
  • بعد التخمير، افردي العجينة على سطح مرشوش قليلا بالدقيق بسمك نصف سم تقريبا، وقطعيها إلى مربعات أو مثلثات.
  • ضعي الحشوة في المنتصف أو على الطرف ولفي العجينة بشكل رول أو هلال (كرواسون).
  • رصي القطع في صينية خبز مدهونة أو مفروشة بورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
  • غطي الصينية واتركي الباتيه 20 دقيقة أخرى ليرتاح ويتضاعف حجمه مرة ثانية.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180° مئوية.
  • ادهنِي وجه الباتيه بالبيض المخفوق، ورشي السمسم أو حبة البركة.
  • أدخلي الصينية في الفرن لمدة 15–20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي.
  • قدمي الباتيه ساخن أو دافئ مع الشاي أو الحليب، أو احتفظي به في علبة محكمة الغلق للحفاظ على طراوته.
  • لنجاح الباتيه، يجب أن يكون الدقيق منخول لأنه يساعد على جعل العجينة أكثر خفة.
  • تفعيل الخميرة بشكل صحيح يضمن انتفاخ العجينة.
  • الراحة والتخمير الكافي ضروري للحصول على باتيه هش.
  • عدم الإكثار من الحشو حتى لا يفتح الباتيه أثناء الخبز.
  • الفرن الساخن مسبقا يحافظ على قوامه ويعطيه لون ذهبي.
txt

طريقة عمل الباتيه، زي الجاهز وبأقل التكاليف

txt

طريقة عمل الكرواسون في البيت، الوصفة الفرنسية الأصلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباتيه طريقة عمل الباتيه مكونات عمل الباتية المخبوزات العجين الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل القرص الطرية، وجبة خفيفة ومميزة

طريقة عمل القراقيش، ناعمة وهشة لأطفالك في الإجازة

طريقة عمل الكرواسون، معجنات فرنسية لفطار مميز

كيفية عمل القرص الفلاحي على الطريقة الأصلية

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في الزوايا؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الفيضان في المنام وعلاقتها وبالتخلص من الضيق والكروب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads