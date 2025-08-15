طريقة عمل الباتيه لإفطار خفيف ولذيذ

طريقة عمل الباتيه، الباتيه من المخبوزات الشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويعد رائع للفطور أو العشاء أو حتى تسالي خفيفة مع الشاي أو القهوة.

وطريقة عمل الباتيه، سهلة وبسيطة حيث يتميز بعجينة هشة وطعم غني، ويمكن حشوه بأنواع مختلفة من الجبن أو الشوكولاتة أو حتى الحشوات المالحة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الباتيه.

مكونات عمل الباتيه:-

لتحضير العجينة

4 أكواب دقيق أبيض منخول

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة لينة

نصف كوب حليب دافئ

نصف كوب ماء دافئ أو حسب احتياج العجين

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة + ملعقة صغيرة فانيليا للعجن

بيضة مخفوقة مع رشة فانيليا أو لبن للدهن

رشة سمسم أو حبة البركة للتزيين اختياري

للحشو

جبنة بيضاء أو رومي مبشورة

أو شوكولاتة قابلة للدهن

أو حشوة زيتون مع الجبن

أو يمكن تركه سادة

طريقة عمل الباتيه

طريقة عمل الباتيه:-

لتفعيل الخميرة في كوب، ضعي الحليب الدافئ مع السكر والخميرة، وقلبي قليلا.

غطي الكوب واتركيه 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويظهر عليها رغوة.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق المنخول مع الملح.

أضيفي الزيت أو الزبدة وابدئي بفركه مع الدقيق حتى يصبح مثل الرمل الناعم.

أضيفي البيضة والفانيليا، ثم خليط الخميرة.

ابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة.

اعجني العجينة لمدة 7–10 دقائق حتى تصبح مطاطة.

شكلي العجينة على هيئة كرة، ضعيها في وعاء مدهون بقليل من الزيت، غطيها واتركيها في مكان دافئ ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

بعد التخمير، افردي العجينة على سطح مرشوش قليلا بالدقيق بسمك نصف سم تقريبا، وقطعيها إلى مربعات أو مثلثات.

ضعي الحشوة في المنتصف أو على الطرف ولفي العجينة بشكل رول أو هلال (كرواسون).

رصي القطع في صينية خبز مدهونة أو مفروشة بورق زبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

غطي الصينية واتركي الباتيه 20 دقيقة أخرى ليرتاح ويتضاعف حجمه مرة ثانية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180° مئوية.

ادهنِي وجه الباتيه بالبيض المخفوق، ورشي السمسم أو حبة البركة.

أدخلي الصينية في الفرن لمدة 15–20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي.

قدمي الباتيه ساخن أو دافئ مع الشاي أو الحليب، أو احتفظي به في علبة محكمة الغلق للحفاظ على طراوته.

لنجاح الباتيه، يجب أن يكون الدقيق منخول لأنه يساعد على جعل العجينة أكثر خفة.

تفعيل الخميرة بشكل صحيح يضمن انتفاخ العجينة.

الراحة والتخمير الكافي ضروري للحصول على باتيه هش.

عدم الإكثار من الحشو حتى لا يفتح الباتيه أثناء الخبز.

الفرن الساخن مسبقا يحافظ على قوامه ويعطيه لون ذهبي.

