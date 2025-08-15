بدلا من شرائه جاهزا، طريقة عمل الدوناتس

طريقة عمل الدوناتس، الدوناتس من الحلويات الغربية المشهورة عالميا، وتتميز بشكلها الدائري الشهي وقوامها الهش.

وطريقة عمل الدوناتس، سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها مقلية أو مخبوزة، وتزيينها بطرق متعددة مثل الشيكولاتة أو السكر البودرة أو الكريمة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الدوناتس.

مكونات عمل الدوناتس:-

3 أكواب دقيق أبيض منخول

ملعقتان كبيرتان سكر لتحلية العجين

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية

¾ كوب حليب دافئ

¼ كوب زبدة طرية

بيضة واحدة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين

شيكولاتة مذابة بيضاء أو داكنة

سكر بودر

سبرينكل ملون

صوص كراميل أو فراولة

طريقة عمل الدوناتس:

في وعاء صغير، ضعي الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة سكر، ثم أضيفي الخميرة الفورية.

غطي الوعاء واتركيه 10 دقائق حتى تتكون فقاعات، مما يعني أن الخميرة جاهزة.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والسكر.

أضيفي البيضة والفانيليا والزبدة الطرية وخليط الخميرة.

اعجني جيدا بيدك أو بالعجانة الكهربائية لمدة 8–10 دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

شكلي العجين على شكل كرة، ضعيها في وعاء مدهون قليلا بالزيت، وغطيها بقطعة قماش نظيفة.

اتركيها في مكان دافئ ساعة كاملة أو حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجين على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 1 سم تقريبا.

باستخدام قطاعة دائرية أو كوب، قطعي دوائر، ثم احدثي ثقبا في الوسط باستخدام غطاء صغير أو قطاعة صغيرة.

رتبي قطع الدوناتس على ورق زبدة، غطيها واتركيها 30 دقيقة إضافية حتى تنتفخ.

سخني زيت غزير على نار متوسطة.

ضعي الدوناتس برفق، واقليها حتى تصبح ذهبية من الجانبين حوالي دقيقة لكل جانب.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

اغمسي سطح الدوناتس في الشيكولاتة المذابة أو رشي عليها سكر بودرة أو كراميل.

أضيفي سبرنكل لإطلالة جميلة وشهية.

اعلمى أن درجة حرارة الحليب مهمة، حيث يجب أن يكون دافئ لا ساخن حتى لا تفسد الخميرة.

لا تكثري من الدقيق أثناء العجن حتى لا تصبح العجينة جافة.

عند القلي، لا تجعلي الزيت شديد السخونة حتى تنضج الدوناتس من الداخل.

يمكنك خبزها بدل القلي على حرارة 180°م لمدة 12–15 دقيقة إذا أردت تقليل الدهون.

التزيين يجب أن يتم بعد أن تبرد الدوناتس قليلا حتى يثبت الصوص عليها.

لتقديم الدوناتس، يمكن تقديمها مع كوب قهوة أو شيكولاتة ساخنة.

يمكن حشوها بكريمة الفانيليا أو مربى الفراولة من الداخل.

يمكن صنع ألوان مختلفة من التغطية لجذب الأطفال.

