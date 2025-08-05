طريقة عمل الوافل بحشوات مختلفة
طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلوى الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وتقدم بإضافات الشيكولاتة والمربى حسب الرغبة.
وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.
وتقدم الشيف أنجي علاء، طريقة عمل الوافل.
مكونات عمل الوافل:-
2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
2 بيضة
1 كوب ونصف حليب
نصف كوب زبدة ذائبة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة عمل الوافل:-
- في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع السكر والبيكنج بودر والملح جيدا.
- في وعاء آخر، نخلط البيض مع الحليب والفانيليا ثم نضيف الزبدة المذابة ونقلب جيدا.
- ندمج المكونات السائلة مع المكونات الجافة ونخلط حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- نسخن جهاز الوافل وندهنه بالقليل من الزيت أو الزبدة لمنع الالتصاق.
- نسكب مقدار مناسب من الخليط في الجهاز ونغلقه حتى ينضج الوافل ويصبح ذهبي اللون.
- نكرر العملية حتى انتهاء كمية الخليط.
- يمكن إضافة شراب الشوكولاتة أو الكراميل على الوجه.
- يقدم مع شرائح الفواكه مثل الفراولة والموز.
- يمكن وضع القليل من السكر البودرة أو القشطة أو الآيس كريم للتزيين.
ولعمل الدوناتس
مكونات عمل الدوناتس:-
3 أكواب دقيق منخول
2 ملعقة كبيرة سكر
1/4 كوب زبدة لينة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)
زيت غزير للقلي
لتحضير التغطية (اختياري)
سكر بودرة
شيكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة)
فارماسيل ملون أو مكسرات مطحونة
طريقة عمل الدوناتس:-
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.
- أضيفي البيضة، الفانيليا، والزبدة، وابدئي بالعجن تدريجيا بإضافة الحليب الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.
- استمري في العجن لمدة 10 دقائق يدويا أو 5 دقائق بالعجانة.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
- افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك 1 سم.
- باستخدام قطاعة دونات أو كوب دائري، شكلي الدوائر، ثم اصنعي فتحة في الوسط.
- رتبي قطع الدونات على ورق زبدة أو صينية مدهونة، وغطيها واتركيها 30 دقيقة لترتاح.
- سخني الزيت على نار متوسطة، ثم اقلي الدونات حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.
- ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.
- اغمسي الدونات في الشيكولاتة المذابة أو رشيها بسكر بودرة أو فارماسيل.
- لا تفرطي في إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.
- تأكدي من حرارة الزيت؛د، حيث يجب أن يكون متوسط السخونة.
- يمكنك خبز الدونات في الفرن بدلا من القلي، ولكن القلي يعطيها طراوة أفضل.
قدميها مع القهوة أو الحليب.
- احشيها بكريمة أو مربى باستخدام كيس حلواني.
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