الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة ضبط لوشا

لوشا، فيتو
لوشا، فيتو

كشفت التحريات في واقعة ضبط التيك توكر لوشا، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بمحتوى مخالف يتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه متهم في قضية مخدرات وأخرى بلطجة، كذلك السير بسيارة بدون لوحات معدنية.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على التيك توكر الشهير المعروف باسم "لوشا" في منطقة المقطم، على خلفية عدد من البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية البلوجر لوشا

مواد متعلقة

التحقيق مع البلوجر لوشا بعد ضبطه بسبب نشر محتوى خادش للحياء

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في السيدة زينب

حبس المتهم بالتعدي على عامل عطارة بالبساتين

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مخزن فحم بالجمالية (صور)

أسبوع القبض على بلوجرات تيك توك.. سلاح ومخدرات وغسيل أموال بالملايين.. ومصدر: فيه دفعة جديدة جاية في الطريق

نقل جثامين ومصابي "حادث الكريمات" إلى مستشفيي أطفيح والواسطي

مدير أمن الجيزة يصل موقع تصادم أتوبيس بسيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي

التحفظ على كاميرات المراقبة في العثور على جثة مسن بجوار مترو المعادي

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الشوط الأول

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

الحكومة تضع اللمسات النهائية على المشروع الأضخم في قلب القاهرة

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads