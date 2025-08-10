التحريات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة ضبط لوشا

كشفت التحريات في واقعة ضبط التيك توكر لوشا، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بمحتوى مخالف يتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه متهم في قضية مخدرات وأخرى بلطجة، كذلك السير بسيارة بدون لوحات معدنية.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على التيك توكر الشهير المعروف باسم "لوشا" في منطقة المقطم، على خلفية عدد من البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

