الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاتهامات الموجهة للتيك توكر لوشا

لوشا، فيتو
لوشا، فيتو

وجّهت جهات التحقيقات، اتهامات للتيك توكر لوشا بعد القبض عليه عقب ورود عدة بلاغات ضده للجهات المختصة.

وجاءت الاتهامات، التحريض على الفجور والفسق ونشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وإسقاطات جنسية فجّة تتعارض مع قيم المجتمع المصري وازدراء الأديان. 

كما تضمنت بعض المحتويات تهكمًا صريحًا على ألفاظ وآيات دينية وتوظيفًا ساخرًا لها في مواقف هزلية، واستغلال أطفال قُصّر عبر إشراك أطفال صغار في مشاهد غير لائقة قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على التيك توكر الشهير المعروف باسم "لوشا" في منطقة المقطم، على خلفية عدد من البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قيم المجتمع المصري وزارة الداخلية منطقة المقطم المجتمع المصري البلوجر لوشا

مواد متعلقة

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في واقعة ضبط لوشا

التحقيق مع البلوجر لوشا بعد ضبطه بسبب نشر محتوى خادش للحياء

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في السيدة زينب

حبس المتهم بالتعدي على عامل عطارة بالبساتين

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مخزن فحم بالجمالية (صور)

أسبوع القبض على بلوجرات تيك توك.. سلاح ومخدرات وغسيل أموال بالملايين.. ومصدر: فيه دفعة جديدة جاية في الطريق

نقل جثامين ومصابي "حادث الكريمات" إلى مستشفيي أطفيح والواسطي

مدير أمن الجيزة يصل موقع تصادم أتوبيس بسيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads