حبس سائق توك توك بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض والتعدي على قائد دراجة نارية بسبب خلاف على أولوية المرور بكفر الشيخ.

فيديو ممارسة شخص أعمال البلطجة بكفر الشيخ

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (القائم على النشر "قائد دراجة نارية") وطرف ثان: (قائد مركبة "توك توك") "مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ" لخلاف بينهما على أولوية المرور، قام على إثرها الثانى بالتعدي على الأول مستخدمًا سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط "الثاني" وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

