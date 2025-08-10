الأحد 10 أغسطس 2025
حوادث

التحقيق مع البلوجر لوشا بعد ضبطه بسبب نشر محتوى خادش للحياء

لوشا، فيتو
لوشا، فيتو

تستمع جهات التحقيق، اليوم الأحد، إلى أقوال البلوجر الشهير المعروف باسم "لوشا" في منطقة المقطم، لاتهامه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر الشهير المعروف باسم "لوشا" في منطقة المقطم، على خلفية عدد من البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

