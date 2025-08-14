حسام حسن يقود مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

هجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح

ويحل بعد قليل وفي تمام السادسة مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري ضمن ثاني جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري نظيره مودرن سبورت في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE ".

وتذاع مباراة الاتحاد ومودرن عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

يسعى فريق الاتحاد ومودرن سبورت إلى تعويض خسارته أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، بينما تعادل مودرن سبورت مع الأهلي بهدفين لمثلهما في نفس الجولة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز التاسع عشر في ترتيب دورى nile بدون نقاط بعد الهزيمة فى أول مباراة وسجل لاعبوه هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

