فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام زد في الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

 أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام زد

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى -  أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - عمر الجزار - أحمد هاني  - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

 

موعد مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

 يلتقي فريقا زد وسيراميكا كليوباترا في السادسة مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري. 

وتذاع مباراة زد وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 2.

 

مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري

 يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز بعدما خسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وفاز زد على المقاولون العرب بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط.

 

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس
زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس
بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس


إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

وسيراميكا الدوري المصري مباراة زد وسيراميكا تشكيل سيراميكا أمام زد

