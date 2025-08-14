الخميس 14 أغسطس 2025
بيراميدز يصل إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري (صور)

بيراميدز، فيتو
وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.
 

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريقا وادي دجلة وبيراميدز سلبيا، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث الفريق السماوي عن فوزه الأول بالبطولة المحلية.

أما الإسماعيلي فتعادل سلبيا مع بتروجيت بنفس الجولة.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الخامس عشر برصيد نقطة واحدة ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الـ11 بنفس الرصيد نقطة واحدة.

