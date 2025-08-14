صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش

عصام ثروت 1 لحراسة المرمى

أحمد عيد 4، باهر المحمدي 2، محمد هاشم 29، عمرو سعداوي 13 لخط الظهر

محمد مخلوف 6، أحمد علي عامر 40 كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم 30، محمود حمادة 14، منذر طمين 25 كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن 9.

البدلاء:

محمد شحاته 31 ، كريم العراقي 7، أحمد أيمن منصور 3، خالد صبحي 5، بونور موغيشا 21، ميدو جابر 22، عمر الساعي 33، حسن علي 8، كريم بامبو 10.

وأخطرت رابطة الأندية المحترفة النادي المصري بتعديل موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي المقرر لها اليوم الخميس، لتقام في التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة التاسعة مساءا في الدوري المصري.

جاء ذلك بسبب ارتباط منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بمواجهة إسبانيا في السابعة والنصف مساءا بربع نهائي بطولة العالم لليد، وارتباط قناة أون بإذاعة المباراة.

مباراة المصري وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتذاع مباراة المصري وطلائع الجيش علي قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة.

ويسعى فريق المصري البورسعيدي إلى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بالفوز اليوم بعدما نجح في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد السويس الجديد بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وتعادل طلائع الجيش مع سموحة إيجابيا بهدف لكل فريق بنفس الجولة لذلك يبحث عن الفوز الأول ببداية مشواره بالمسابقة.

طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش والمصري بالجولة الثانية لدوري نايل

أحمد الغندور.. حكمًا للساحة

شريف عبد الله.. مساعد حكم أول.

محمود بدران .. مساعد حكم ثان.

وليد عبد الرازق .. حكم رابع.

محمود البنا .. حكم تقنية الفيديو.

محمود حسين .. مساعد حكم تقنية الفيديو.

مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:30 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

