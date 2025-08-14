ماييلي وإيفرتون يقودان هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - - يوسف أوباما - مروان حمدي

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.



مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريقا وادي دجلة وبيراميدز سلبيا، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث الفريق السماوي عن فوزه الأول بالبطولة المحلية.

أما الإسماعيلي فتعادل سلبيا مع بتروجيت بنفس الجولة.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الخامس عشر برصيد نقطة واحدة ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الـ11 بنفس الرصيد نقطة واحدة.

