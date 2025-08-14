برئاسة عبد الله الماجد، النصر السعودي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

أعلن نادي النصر السعودي التشكيل الجديد لمجلس إدارته والذي يرأسه عبد الله الماجد بعد تزكيته في الجمعية العمومية.



المجلس الجديد للنصر السعودي

وسيقود المجلس الجديد برئاسة الماجد النصر خلال الفترة الرئاسية 2025-2026، حسبما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على "إكس".

ويحتفظ الماجد برئاسة نادي النصر بعدما كان قد ترأس مجلس إدارة النصر خلال الموسم الماضي، بعدما كان قد تولى المهمة خلفا لإبراهيم المهيدب الذي استقال في أغسطس من العام الماضي.

وضم المجلس الجديد كل من:

عبد الله عبدالرحمن الماجد رئيسا

خالد بن وليد الملك نائبا للرئيس

خالد بن جوهر السرهيد عضوا

وليد بن علي العماري عضوا

معي بن زياد الخميس عضوا

تركي بن صالح التميمي عضوا

زياد وهبي سليمان عضوا

وشهد موسم النصر تحت قيادة الماجد بعض التعثرات على مستوى فريق الكرة والذي فشل في التتويج بأي بطولة في الموسم الكروي 2025-2026.

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي كعادته الأنظار إليه لدى وصول بعثة فريقه صباح اليوم الخميس إلى هونج كونج لموقعة السوبر السعودي أمام الاتحاد.

موعد مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

ويلتقي فريقا النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يستضيفه البلد الآسيوي في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الحالي



وفور وصول البعثة إلى هونج كونج، تركزت الأنظار على كريستيانو، والذي نال اهتماما خاصا من الحضور لاستقبال الفريق السعودي، كما ظهر النجم البرتغالي محاطا بعناصر تأمين سواء من البعثة أو من الجانب المضيف، خشية تعرضه لأي مضايقات.

وتألق رونالدو بشكل لافت خلال فترة التحضير للموسم الجديد حيث كان قد سجل هدفين في آخر مباريات الفريق بمعسكره الخارجي والتي كانت ضد ألميريا، وانتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2.

وكذلك سجل "الدون" هدفي فوز العالمي على تولوز الفرنسي 2-1، وأحرز ثلاثية في الفوز على ريو آفي البرتغالي برباعية.

