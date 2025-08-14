استعدادا لمواجهة حرس الحدود، معسكر مغلق للبنك الأهلي في الإسكندرية

يغادر اليوم الخميس فريق البنك الأهلي القاهرة متجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته القادمة أمام حرس الحدود.

ويختتم البنك الأهلي تدريباته اليوم بالقاهرة، قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود.

موعد مباراة البنك الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

ويستضيف فريق حرس الحدود نظيره البنك الأهلي في الـ 9:00 مساءً الجمعة القادم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلي الترتيب الـ12 بـجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، أما حرس الحدود فيأتي في الترتيب الـ17 بدون نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

