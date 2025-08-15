موعد مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يلتقى فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع ضيفه بورنموث، اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

تقام مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على ملعب أنفيلد 10 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر قناة بي إن سبورتس وتحديدا BeIN Sports HD 1.

وأعلنت الشبكة القطرية أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، هو من سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة.

إصابات وغيابات ليفربول

يغيب ريان جرافينبيرخ للإيقاف، إضافة إلى جو جوميز المصاب في وتر العرقوب وكونور برادلي المصاب عضليًا.

إصابات وغيابات بورنموث

فيما يواصل كل من إنيس أونال ولويس كوك التعافي من إصابة الركبة، بينما يقترب لويس سينيستيرا من العودة، ويغيب على الأرجح جاستن كلويفرت بسبب مشاكل في إعادة التأهيل.

تاريخ جديد ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وسلطت شبكة (أوبتا) العالمية للأرقام والإحصائيات الضوء على بعض الأرقام الاستثنائية التي تنتظر محمد صلاح خلال افتتاحية الدوري الإنجليزي أمام فريق بورنموث.

وقالت: إنه على وشك معادلة رقم حققه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي.

وأوضحت الشبكة، أن "الملك المصري" يملك سجلا استثنائيا في المباريات على أرضه، وسجل 105 أهداف في الدوري الإنجليزي بين جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد، ولا يتفوق عليه في تاريخ البريميرليج سوى سيرجيو أجويرو بـ 106 أهداف في ملعب الاتحاد مع مانشستر سيتي، والفرنسي المتصدر تييري هنري بـ 114 هدفا في ملعب هايبيري معقل نادي آرسنال سابقا قبل انتقاله إلى ملعب الإمارات.

محمد صلاح هداف الجولات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي

وحذر التقرير فريق بورنموث من شغف البدايات لدى محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، مع انطلاقة كل موسم في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في الجولة الافتتاحية بإجمالي 9 أهداف.

ويمتلك صلاح 5 تمريرات حاسمة في الجولة الأولى، ويبدو قريبا من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سابقا وموناكو الفرنسي حاليا، صاحب الـ6 تمريرات، وفق المصدر.

وبشكل عام، يعتبر صلاح أكثر لاعب أسهم بأهداف في الجولة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز، بإجمالي 14 هدفا (سجل 9 وصنع 5) قبل اللقاء المرتقب ضد بورنموث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.