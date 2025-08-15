أكثر لاعب أسهم بأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.. 3 أرقام تاريخية تنتظر "محمد صلاح" مع ليفربول أمام بورنموث بافتتاح الدوري الإنجليزي.. أهمها الاقتراب من تحطيم رقمي أجويرو وأندرو كول

يتأهب الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول، لمنافسات موسم جديد خلال رحلته الأسطورية بين صفوف الريدز، عندما يقود رفاقه في انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، بحثا عن مزيد من الأرقام التاريخية.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب البريميرليج بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، عندما يستضيف بورنموث في العاشرة من مساء يوم غد الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أنفيلد.

تاريخ جديد ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وسلطت شبكة (أوبتا) العالمية للأرقام والإحصائيات الضوء على بعض الأرقام الاستثنائية التي تنتظر محمد صلاح خلال افتتاحية الدوري الإنجليزي أمام فريق بورنموث.

وقالت: إنه على وشك معادلة رقم حققه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي.

وأوضحت الشبكة، أن "الملك المصري" يملك سجلا استثنائيا في المباريات على أرضه، وسجل 105 أهداف في الدوري الإنجليزي بين جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد، ولا يتفوق عليه في تاريخ البريميرليج سوى سيرجيو أجويرو بـ 106 أهداف في ملعب الاتحاد مع مانشستر سيتي، والفرنسي المتصدر تييري هنري بـ 114 هدفا في ملعب هايبيري معقل نادي آرسنال سابقا قبل انتقاله إلى ملعب الإمارات.

محمد صلاح هداف الجولات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي

وحذر التقرير فريق بورنموث من شغف البدايات لدى محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، مع انطلاقة كل موسم في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في الجولة الافتتاحية بإجمالي 9 أهداف.

ويمتلك صلاح 5 تمريرات حاسمة في الجولة الأولى، ويبدو قريبا من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد سابقا وموناكو الفرنسي حاليا، صاحب الـ6 تمريرات، وفق المصدر.

وبشكل عام، يعتبر صلاح أكثر لاعب أسهم بأهداف في الجولة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز، بإجمالي 14 هدفا (سجل 9 وصنع 5) قبل اللقاء المرتقب ضد بورنموث.

صراع الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي

وفي سياق آخر، يسعى صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، لمواصلة الزحف في سباق اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ حقبة البريميرليج، ويملك في رصيده مع كتابة هذه السطور، 186 هدفا في المركز الخامس بالترتيب العام.

ويتعين على صلاح تسجيل هدف واحد أمام بورنموث، للارتقاء إلى المركز الرابع بالتساوي مع الإنجليزي أندرو كول، وربما يتفوق عليه لو هز الشباك أكثر من مرة.

وفي الصدارة، يتربع الأسطورة آلان شيرر بإجمالي 260 هدفا، يليه مواطناه هاري كين (213) ثم واين روني (208)، وبعدهما أندرو كول ثم محمد صلاح خامسا في الترتيب العام.

أرقام محمد صلاح ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لديه أرقام مميزة أمام فريق بورنموث، حيث سجل 11 هدفًا في مبارياته ضد هذا الفريق، مما يجعله أكثر لاعب يسجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث.

ولعب محمد صلاح 10 مباريات ضد بورنموث، فاز في 9 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

كما سجل محمد صلاح 11 هدفا وصنع هدفين، مما يجعل إجمالي مساهماته في الأهداف 13 هدفًا.

وسجل محمد صلاح هاتريك في موسم 2018-2019 في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-0.

