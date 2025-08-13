الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع مع رؤساء المدن والأحياء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في مستهل الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.

موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة

كما استعرض المحافظ موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أهمية دفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع تحرير محاضر جنائية بحقهم.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف الإزالات ضمن الموجة الـ27، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من السبت 9 أغسطس 2025 وحتى 24 أكتوبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية مع التعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص ملف النظافة، أكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة الملصقات والعبارات المشوهة للمظهر العام والجدران والقضاء على أي مظاهر للإهمال حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار علي متابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم مشددًا على أن المواطن الجيزاوي يستحق خدمات على أعلى مستوى وأن تحسين جودة الحياة اليومية له يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضى أملاك الدولة استرداد اراضى املاك الدولة الخدمات المقدمة للمواطنين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار

مواد متعلقة

القائم بأعمال وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات العمل في مصرف المحيط بالمنيا

محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

محافظ الجيزة يوجه بتيسير إجراءات التصالح في الهرم وإزالة التعديات بالبدرشين

محافظ الجيزة يعلن غدًا تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

محافظ الجيزة: مواكبة الفتوى لروح العصر ضرورة مع الحفاظ على الثوابت الشرعية

المرحلة الثالثة، كل ما تريد معرفته عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025

محافظ الجيزة يكلف وكيلي مديرية التعليم بسرعة البت في شكاوى أولياء الأمور

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads