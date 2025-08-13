محافظ الجيزة يتابع مع رؤساء المدن والأحياء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في مستهل الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات أمامهم بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.

موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة

كما استعرض المحافظ موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أهمية دفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع تحرير محاضر جنائية بحقهم.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف الإزالات ضمن الموجة الـ27، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من السبت 9 أغسطس 2025 وحتى 24 أكتوبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية مع التعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يخص ملف النظافة، أكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة أعمال النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة الملصقات والعبارات المشوهة للمظهر العام والجدران والقضاء على أي مظاهر للإهمال حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار علي متابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم مشددًا على أن المواطن الجيزاوي يستحق خدمات على أعلى مستوى وأن تحسين جودة الحياة اليومية له يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

