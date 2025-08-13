الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرار خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 من 225 درجة إلى 220 درجة كحدٍّ أدنى.



كما تقرر قبول الطلاب بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة والثانوي العام الخاص (عربي) والمنازل بحد أدنى 140 درجة وذلك استجابة لرغبات العديد من أولياء الأمور.



جاء ذلك بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة

وأكد محافظ الجيزة أن خفض الحد الأدنى جاء بعد دراسة أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول بما يضمن عدم التأثير على سير العملية التعليمية.

