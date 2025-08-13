الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة
ads

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرار خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 من 225 درجة إلى 220 درجة كحدٍّ أدنى.


كما تقرر قبول الطلاب بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة والثانوي العام الخاص (عربي) والمنازل بحد أدنى 140 درجة وذلك استجابة لرغبات العديد من أولياء الأمور. 
 

جاء ذلك بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة 

وأكد محافظ الجيزة أن خفض الحد الأدنى جاء بعد دراسة أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول بما يضمن عدم التأثير على سير العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم الثانوي العام للعام الدراسى الثانوي العام الثانوية العامة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار القبول بالثانوي العام تنسيق القبول بالثانوية تنسيق القبول بالثانوي تنسيق القبول بالثانوية العامة تنسيق القبول بالثانوي العام

مواد متعلقة

منال عوض: تنفيذ حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بنوبات "السحابة السوداء"

محافظ الجيزة يتابع مع رؤساء المدن والأحياء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

القائم بأعمال وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات العمل في مصرف المحيط بالمنيا

محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

محافظ الجيزة يوجه بتيسير إجراءات التصالح في الهرم وإزالة التعديات بالبدرشين

محافظ الجيزة يعلن غدًا تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

محافظ الجيزة: مواكبة الفتوى لروح العصر ضرورة مع الحفاظ على الثوابت الشرعية

المرحلة الثالثة، كل ما تريد معرفته عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

معلومات عن قاعدة ألاسكا العسكرية التي تشهد قمة ترامب وبوتين

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

وفاء عامر: أشجع على الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في هذه الحالة

خدمات

المزيد

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مرحلة تقليل الاغتراب، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

داعية إسلامي يكشف عن 5 أيام يعيشها الإنسان دون أن يدري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads