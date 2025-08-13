الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعدام 42 طنا من مصنعات اللحوم الفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بكرداسة

مصنعات اللحوم الفاسدة،
مصنعات اللحوم الفاسدة، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة ضبط وإعدام 42 طنًّا من مصنعات اللحوم الفاسدة ومستلزمات التصنيع داخل منشأة غير مرخَّصة بمركز كرداسة، تستخدم مخلفات الدواجن والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في تصنيع منتجاتها.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 38 طنًّا من مخلفات الدواجن ومصنعات اللحوم الفاسدة، إضافة إلى 4 أطنان من المواد الخام مثل الدقيق، البرغل، النشا، والصويا، التي تدخل في عملية التصنيع.

إعدام جميع الكميات المضبوطة

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، تقرر إعدام جميع الكميات المضبوطة، مع تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل لتنفيذ عملية الإعدام وفق الاشتراطات البيئية والصحية السليمة.

وناشد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، المواطنين عدم شراء مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، محذرًا من خطورتها الشديدة على الصحة العامة، ومؤكدًا أن المديرية كثفت حملاتها خلال الأسبوع الجاري لتوجيه ضربات قوية للمتعاملين في المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تأتي ضمن خطة المديرية لحماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الجهود للقضاء على المخالفات في قطاع الغذاء.

شارك في الحملة مصطفى أحمد، وكيل مديرية التموين، وسلطان النجار، مدير الرقابة بالمديرية، وسط تأمين كامل من قوات أمن الجيزة ومركز كرداسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين بالجيزة الدهون الحيوانية هيئة النظافة والتجميل محافظة الجيزة مدير مديرية الطب البيطري مديرية التموين مديرية التموين بالجيزة مدير مديرية التموين بالجيزة مدير مديرية التموين

مواد متعلقة

الحد الأدنى 220 درجة، محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

منال عوض: تنفيذ حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بنوبات "السحابة السوداء"

محافظ الجيزة يتابع مع رؤساء المدن والأحياء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

القائم بأعمال وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات العمل في مصرف المحيط بالمنيا

محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

محافظ الجيزة يوجه بتيسير إجراءات التصالح في الهرم وإزالة التعديات بالبدرشين

محافظ الجيزة يعلن غدًا تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

محافظ الجيزة: مواكبة الفتوى لروح العصر ضرورة مع الحفاظ على الثوابت الشرعية

الأكثر قراءة

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

سيناريو خيالي، باريس سان جيرمان يهزم توتنهام ويتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ريمونتادا مكتملة، تعادل قاتل بين باريس وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads