إعدام 42 طنا من مصنعات اللحوم الفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بكرداسة

أعلنت محافظة الجيزة ضبط وإعدام 42 طنًّا من مصنعات اللحوم الفاسدة ومستلزمات التصنيع داخل منشأة غير مرخَّصة بمركز كرداسة، تستخدم مخلفات الدواجن والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في تصنيع منتجاتها.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 38 طنًّا من مخلفات الدواجن ومصنعات اللحوم الفاسدة، إضافة إلى 4 أطنان من المواد الخام مثل الدقيق، البرغل، النشا، والصويا، التي تدخل في عملية التصنيع.

إعدام جميع الكميات المضبوطة

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، تقرر إعدام جميع الكميات المضبوطة، مع تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل لتنفيذ عملية الإعدام وفق الاشتراطات البيئية والصحية السليمة.

وناشد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، المواطنين عدم شراء مصنعات اللحوم مجهولة المصدر، محذرًا من خطورتها الشديدة على الصحة العامة، ومؤكدًا أن المديرية كثفت حملاتها خلال الأسبوع الجاري لتوجيه ضربات قوية للمتعاملين في المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تأتي ضمن خطة المديرية لحماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الجهود للقضاء على المخالفات في قطاع الغذاء.

شارك في الحملة مصطفى أحمد، وكيل مديرية التموين، وسلطان النجار، مدير الرقابة بالمديرية، وسط تأمين كامل من قوات أمن الجيزة ومركز كرداسة.

