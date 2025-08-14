استعدادات مكثفة لاستقبال المهرجان الدولي للتمور 2025 بالواحات البحرية (صور)

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، الخاصة باستقبال المهرجان الدولي للتمور 2025.

وفي هذا الإطار، توجهت هند عبد الحليم، نائب المحافظ، يرافقها محمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التجهيزات والوقوف على حجم الاستعدادات ونسب إنجاز أعمال رفع كفاءة المرافق استعدادًا لاستقبال فعاليات المعرض.

و تفقدت نائب المحافظ الموقع المقرر لعقد الفعاليات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء منها دون تأخير.

كما قامت نائب المحافظ بزيارة ثلاجة التمور لمتابعة مدى جاهزيتها وبحث إمكانية التوسع في ثلاجات التمور.



وقامت بالمرور على عدد من الفنادق والمطاعم المقرر استقبال الزائرين بها خلال فترة المهرجان، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الوفود المحلية والأجنبية.



واختتمت الجولة بعقد اجتماع مع أصحاب الفنادق والمطاعم بالواحات البحرية للاستماع الى مقترحاتهم للوصول بتنظيم المعرض للشكل اللائق، كما أكدت على ضرورة توفير أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف المهرجان.

موعد اقامة المعرض

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المعرض المقرر إقامته في نوفمبر المقبل سيتم تنظيمه بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار ومؤسسة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وسيشهد مشاركة موسعة من منتجي ومصنعي التمور من مختلف المحافظات، إلى جانب وفود من عدد من الدول الشهيرة بهذه الصناعة.

وأكدت نائب المحافظ أنه يجري التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والإدارات المعنية بالمحافظة للتأكد من تمام التجهيزات، سواء في ما يتعلق بخطوط السير ووسائل الإقامة والإعاشة، أو تنظيم الفعاليات المدرجة على جدول أعمال المهرجان.

وأضافت أن المهرجان يمثل فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئة الفريدة التي تتمتع بها مدينة الواحات البحرية وتوابعها، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية لنمط السياحة البيئية والعلاجية بالشرق الأوسط، فضلًا عن ما يتيحه من فرص استثمارية واعدة تمكّن الدولة من تنفيذ خططها لجعل المدينة مركز جذب سياحي متنوع يراعي معايير الاستدامة، بما يلبي تطلعات الدولة وطموحات أهالي الواحات.

رافق نائب المحافظ كل من: صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، والدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة ومنسق المهرجان، والمهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعزة وهدان، رئيس الإدارة العامة للسياحة، وممثلي الهيئات والأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية والشركات المنظمة والداعمة للمهرجان.

