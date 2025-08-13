الأربعاء 13 أغسطس 2025
منال عوض: تنفيذ حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بنوبات "السحابة السوداء"

حملات التوعية، فيتو
حملات التوعية، فيتو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الخطة الإعلامية لوزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا باسم "السحابة السوداء"، استعدادًا لبدء موسم تجميع المخلفات الزراعية وأهمها قش الأرز.

موسم حصاد مخلفات قش الأرز

و أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية تقوم بحملات توعوية استباقية للمزارعين قبل موسم حصاد مخلفات قش الأرز وقد وصلت الأنشطة الإعلامية التى نفذتها محاور منظومة عمل نوبات تلوث الهواء الحادة فى كلٍ من القاهرة الكبرى، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط إلى ٢١٠ نشاط إعلامى تنوعت مابين ندوات واجتماعات ولقاءات مباشرة مع المزارعين، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين بفوائد تدوير قش الأرز والاستفادة منه كعلف وأسمدة وتعريفهم بمخاطر حرقه وآثارها السلبية على نوعية الهواء  والتغيرات المناخية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن خطة السحابة السوداء تشمل مجموعة من المحاور، وهى: إصدار تقارير ساعية ويومية من خلال شبكة رصد الهواء في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، عن حالة الشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وتقارير حول جودة الهواء، والتنبؤ بالعوامل الجوية المؤثرة على تلوث الهواء خلال ثلاثة أيام قادمة، بالإضافة إلى تقارير حول أعلى تركيز للجسيمات العالقة لمحطات الرصد طبقًا للعوامل الجوية، وتقارير حول نموذج تشتت الانبعاثات الصناعية لتحديد المناطق المتأثرة بالانبعاثات، علاوة على التقارير اليومية الخاصة بنقاط الحرق صباحًا ومساءً بجميع المحافظات من خلال الأقمار الصناعية.

وتابعت د. منال عوض أن ملامح تنفيذ خطة عمل الوزارة تشمل تشكيل محاور مسائية للتصدي للحرق المكشوف، وتكثيف المرور على منشأت إدارة المخلفات (محطات وسيطة - منشأت معالجة ومواقع تخلص نهائي)؛ لمتابعة ورصد عمليات جمع ونقل المخلفات المتولدة يوميًا وترحيلها لمواقع التخلص الرسمية، كذلك تقوم الوزارة بتنفيذ حملات للمرور ومتابعة المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة والكبرى، بالإضافة إلى حملات فحص عوادم المركبات التى تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية.

