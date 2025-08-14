الخميس 14 أغسطس 2025
لحظة إزالة أدوار مخالفة في عقارات بمنطقة اللبيني (فيديو)

ازالة مباني مخالفة
ازالة مباني مخالفة

 نفذت أجهزة حي الهرم، اليوم الخميس، حملة موسعة لإزالة أدوار مخالفة بعدة عقارات بمنطقة اللبيني، في إطار جهود محافظة الجيزة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الحملة جاءت استجابة لتكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات إنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدة أن الإزالة تمت حتى مستوى سطح الأرض بالنسبة للأدوار المخالفة، مع إعادة الشيء لأصله.

 

وأكد رئيس حي الهرم أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع قوات الأمن، حرصًا على فرض الانضباط والالتزام بالاشتراطات البنائية، مشددًا على استمرار حملات الرصد والمتابعة الميدانية لمنع عودة المخالفات.

 

الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء

 كما دعت محافظة الجيزة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة، مشيرة إلى أن شعار المرحلة هو "هتخالف.. هنهد"، في إشارة واضحة لجدية الدولة في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.

 

الاجراءات القانونية التنسيق مع قوات الامن القوانين المنظمة للبناء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار حماية حقوق المواطن عادل النجار محافظ الجيزة سطح الارض

