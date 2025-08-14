الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالب يتخلص من حياته شنقًا بعد رسوبه في الثانوية الأزهرية بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما أقدم طالب يبلغ من العمر 18 عامًا على إنهاء حياته شنقًا داخل غرفته في منزله بدائرة مركز فاقوس.

أول تحرك لمحافظ الشرقية بعد وفاة عامل نظافة تحت حرارة الشمس

طالب أزهري يتخلص من حياته في فاقوس 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بانتحار الطالب، حيث عُثر عليه معلقًا بحبل يتدلى من سقف غرفته.
 انتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والده أوضح أن حالة نجله النفسية ساءت مؤخرًا عقب رسوبه في امتحانات الثانوية الأزهرية.

وبحسب تقرير مفتش الصحة، فإن الوفاة نتجت عن فشل حاد في التنفس وهبوط بالدورة الدموية جراء الشنق، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

دور الطب الشرعي

 يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طالب بالثانوية الأزهرية يتخلص من حياته بالشرقية ثانوية أزهرية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

عالجت 929 حالة، قافلة بيطرية مجانية بالنواصرية في دمياط (صور)

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

سلوت: خطوة واحدة تفصلنا عن إعلان صفقة مدافع بارما

لمواجهة الموجة الحارة، 4 نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين

ضبط موظفين بمستشفى اختلسا عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه

إحالة المتهم بقتل صديقه في عين شمس للجنايات

صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا بينهم 106 أطفال

عصابة حمادة وتوتو، ضبط موظف وزوجته استوليا على أموال إحدى الشركات بالقاهرة

الأكثر قراءة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

قبل زيادتها في سبتمبر، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار في أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads