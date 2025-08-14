الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

صحة غزة: ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا بينهم 106 أطفال

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

 الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة

وفي وقت سابق، حذّرت الوزارة من أن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تمامًا عن تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء.

 آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب

كما أشارت تقارير طبية إلى أن آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، وأن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد.

ويأتي ذلك وسط صمت دولي متزايد تجاه معاناة المدنيين.

