إحالة المتهم بقتل صديقه في عين شمس للجنايات

أمرت  نيابة عين شمس بإحالة شاب للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية   بمنطقة عين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل شاب بمنطقة عين شمس، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات على مبلغ مالي حصيلة أعمال تجارية بينهما.

على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بأخذ مبلغ مالي حصيلة أعمال تجارية بينهما وطمع المجني عليه في الأموال ورفض تقاسمها مع المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

