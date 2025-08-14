الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت: خطوة واحدة تفصلنا عن إعلان صفقة مدافع بارما

سلوت
سلوت

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن اقتراب الريدز من إتمام التعاقد مع جيوفاني ليوني، مدافع بارما، أحدث صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

 

وعلق سلوت على أنباء التعاقد مع مدافع بارما خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة بورنموث المقرر لها غدًا الجمعة في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال سلوت "نعم، الناديان اتفقا على الصفقة، لكن هناك خطوة متبقية، يجب توقيع العقود، بمجرد أن يوقع يمكنني الحديث عن تفاصيل أكثر عن اللاعب".

وعن إمكانية التعاقد مع جويهي، رد سلوت بقوله: "ليس لاعبنا، كان قائد كريستال بالاس عندما خسرنا يوم الأحد في كأس الدرع الخيرية، إذا كنت تود الحديث عنه فيجب عليك التحدث مع كريستال بالاس أو مدربه".

 

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفربول اقترب من ضم ليوني لتدعيم خط الدفاع، بعدما وجد صعوبة في التعاقد مع مارك جويهي، قائد كريستال بالاس.


وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ليوني سيصل اليوم الخميس إلى ليفربول، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول جيوفاني ليوني بارما مارك جويهي بورنموث البريميرليج آرني سلوت

مواد متعلقة

مدافع بارما يصل ليفربول اليوم لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقود

شرط ليفربول للاستغناء النهائي عن كييزا

تقارير: محمد صلاح يواجه مشكلة مع ليفربول بسبب سلوت

أول تعليق من سلوت على إهدار محمد صلاح ركلة ترجيح وخسارة كأس الدرع الخيرية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

تفاصيل مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات انتهت بحادث مروع

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

تعرف على ضوابط زيادة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

تكليفات رئاسية مهمة لصالح الإذاعة والتلفزيون

خدمات

المزيد

3910 جنيهات لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما هي صلاة الزوال، وفضلها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads