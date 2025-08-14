سلوت: خطوة واحدة تفصلنا عن إعلان صفقة مدافع بارما

كشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن اقتراب الريدز من إتمام التعاقد مع جيوفاني ليوني، مدافع بارما، أحدث صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وعلق سلوت على أنباء التعاقد مع مدافع بارما خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة بورنموث المقرر لها غدًا الجمعة في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال سلوت "نعم، الناديان اتفقا على الصفقة، لكن هناك خطوة متبقية، يجب توقيع العقود، بمجرد أن يوقع يمكنني الحديث عن تفاصيل أكثر عن اللاعب".

وعن إمكانية التعاقد مع جويهي، رد سلوت بقوله: "ليس لاعبنا، كان قائد كريستال بالاس عندما خسرنا يوم الأحد في كأس الدرع الخيرية، إذا كنت تود الحديث عنه فيجب عليك التحدث مع كريستال بالاس أو مدربه".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ليفربول اقترب من ضم ليوني لتدعيم خط الدفاع، بعدما وجد صعوبة في التعاقد مع مارك جويهي، قائد كريستال بالاس.



وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ليوني سيصل اليوم الخميس إلى ليفربول، من أجل إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

