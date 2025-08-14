الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

عالجت 929 حالة، قافلة بيطرية مجانية بالنواصرية في دمياط (صور)

قافلة بيطرية علاجية
قافلة بيطرية علاجية مجانية بالنواصرية بدمياط

أطلقت مديرية الطب البيطري بدمياط، قافلة علاجية مجانية بقرية النواصرية بمركز كفر سعد، ضمن جهودها لتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للمزارعين والمربين، بالتعاون مع مستشفى خيري متخصص في علاج وجراحة الخيول، وصيدلية بيطرية لصرف العلاج بالمجان.

متابعة من محافظ دمياط

تابع الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، فعاليات القافلة التي نظمتها المديرية، حيث تلقى بيانا من الدكتور فتحي عبد العال، مدير المديرية، أوضح خلاله أن القافلة قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 929 حالة من مختلف الفصائل الحيوانية والطيور، شملت أمراض التناسليات والباطنة والجراحة، بالإضافة إلى فحص وتشخيص أمراض الدواجن.

 

قافلة بيطرية علاجية مجانية بالنواصرية تخدم 929 حالة متنوعة
قافلة بيطرية علاجية مجانية بالنواصرية تخدم 929 حالة متنوعة

تدريب وتوعية للمجتمع المحلي

تضمنت القافلة تدريبا عمليا لشباب الخريجين من الأطباء البيطريين المشاركين، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية لنحو 100 مواطن حول أهمية التحصينات الدورية ودورها في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وأساليب رعاية الحيوانات والطيور خلال فصل الصيف.

مشاركة واسعة من الأطباء البيطريين

شارك في القافلة نخبة من الأطباء البيطريين بكافة التخصصات من مركز كفر سعد، مما ساهم في تنوع الخدمات المقدمة وجودتها، وتلبية احتياجات المربين في القرية والمناطق المجاورة.

